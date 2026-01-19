Anapolina brilha fora de casa enquanto Galo se afunda na vice-lanterna do Goianão

Xata venceu o Goiatuba e se consolidou no G4; já o Anápolis foi castigado pelo Vila Nova em pleno Jonas Duarte e segue sem vencer no Estadual

Samuel Leão - 19 de janeiro de 2026

Anápolis e Anapolina tiveram resultados distintos na rodada. (Foto: Anapolina SAF/Clicanuto)

O final de semana do futebol anapolino foi marcado por sentimentos opostos. Enquanto a Anapolina confirmou o excelente início de temporada e se firmou entre os primeiros colocados, o Anápolis reviveu o fantasma da última final e acabou derrotado em casa.

No estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba, a Rubra provou que não voltou para a elite apenas para figurar. Em uma partida bastante movimentada neste sábado (17), a Xata mostrou eficiência e bateu os donos da casa por 2 a 1.

Gols de Roberto Baggio e Wesley garantiram a segunda vitória em três jogos, levando o time aos seis pontos e à honrosa 3ª colocação geral na tabela.

Já no Jonas Duarte, o clima foi de frustração para os 2.859 torcedores que compareceram para apoiar o Galo. Em uma reedição da final de 2025, o Anápolis voltou a ser superado pelo Vila Nova, desta vez por 3 a 1.

O atacante Dellatorre, que assumiu a artilharia da competição, marcou duas vezes para o Tigre. O meia Nenê Bonilha até deu esperanças ao torcedor com um golaço de falta que empatou o jogo no primeiro tempo, mas o Vila retomou o controle na etapa final e selou o placar com João Vieira, de pênalti.

Enquanto o Vila Nova lidera isolado com 100% de aproveitamento, a Rubra surge como uma das potências deste início de competição.

Por outro lado, o Anápolis amarga a 11ª posição — a vice-lanterna — com apenas um ponto somado. A pressão sobre a equipe tricolor aumenta, especialmente pela falta de poder de reação demonstrada nas partidas.

O tempo para ajustes, contudo, é curto. O Anápolis terá um “jogo de seis pontos” contra o Inhumas na próxima quinta-feira (22), às 19h30, no Estádio Zico Brandão, precisando desesperadamente da vitória para sair da zona incômoda.

Já a Anapolina reencontra a torcida no Jonas Duarte na quarta-feira (21), às 18h30, contra o Crac, buscando manter o embalo e se consolidar de vez na briga pelo topo do Goianão 2026.

