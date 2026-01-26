Voo mais longo do Brasil passa de 4 horas e cruza o país sem escalas

Nova rota liga São Paulo a Boa Vista em mais de quatro horas de viagem e redefine os limites da aviação doméstica no país

Isabella Valverde - 26 de janeiro de 2026

Avião da Latam decola em pista de aeroporto. (Foto: Fernando Leite/Inframerica/Latam)

O Brasil acaba de ganhar uma nova marca histórica nos céus. A partir desta terça-feira (28), passageiros podem atravessar o país de ponta a ponta em um único voo comercial regular — sem escalas, conexões ou trocas de aeronave. A responsável pelo feito é a LATAM, que passou a operar a rota mais longa já registrada dentro do território nacional.

A ligação direta entre São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, e Boa Vista, capital de Roraima, estabelece um novo patamar para a aviação doméstica.

O trajeto cobre mais de 3,2 mil quilômetros em linha reta e levou pouco mais de quatro horas em sua estreia, atravessando sete estados brasileiros até alcançar o extremo Norte do país.

A operação é feita com o Airbus A321neo, um dos modelos mais modernos da frota da companhia. A aeronave foi projetada para oferecer maior eficiência, menor consumo de combustível e melhor desempenho em rotas extensas, características essenciais para viabilizar viagens longas dentro do mercado interno.

Com a novidade, a LATAM assume o posto que antes pertencia à Azul, cuja rota entre Campinas e Boa Vista liderava o ranking nacional, mas acabou sendo descontinuada.

O novo voo também supera outras ligações tradicionais conhecidas pela longa duração, como Rio de Janeiro–Manaus, Porto Alegre–Recife e São Paulo–Rio Branco.

Além do recorde em distância, a estreia do voo reforça a importância do aeroporto de Guarulhos no mapa aéreo brasileiro.

O terminal passa a ser o segundo do país a contar com voos diretos para todas as capitais, um feito que até pouco tempo era exclusivo de Brasília. A recente inauguração da rota sem escalas para Macapá foi decisiva para esse marco.

Na prática, a nova operação representa mais do que um número histórico. Ela encurta distâncias entre regiões, amplia o acesso ao Norte do país e simboliza um avanço na integração aérea nacional, conectando extremos do Brasil com mais rapidez e eficiência.

