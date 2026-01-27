Baliza e rampa deixam de ser obrigatórias para tirar a CNH em Goiás

Detran considera que a iniciativa contribui diretamente para a segurança viária

Natália Sezil - 27 de janeiro de 2026

Candidatos à CNH não precisarão mais realizar a baliza na prova prática. (Foto: Divulgação/Detran-GO)

Os exercícios de baliza e rampa deixam de ser obrigatórios na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida vale a partir desta terça-feira (27) em todo o estado de Goiás.

Pela nova regra, candidatos à categoria A da CNH, referente às motocicletas, não precisarão mais realizar a rampa. Aos candidatos à B, C, D e E, destinadas a veículos de quatro ou mais rodas, deixam de ser exigidos o aclive e a baliza.

Com a mudança, a prova prática de direção passa a ser composta por uma única etapa: a do trajeto. Essa é mais uma das alterações promovidas pelo projeto CNH do Brasil, fundada na Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Para o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), a iniciativa contribui diretamente para a segurança viária. O entendimento do órgão é de que a rampa e a baliza não estão diretamente ligadas a situações com potencial de causar morte no trânsito.

O presidente do Detran, delegado Waldir, explica que os exercícios serão substituídos por outros, “que estão ligados à realidade no trânsito”, como rotatórias, setas, limites de velocidade e observação às distrações. “Acreditamos que isso irá colaborar simplificar o processo ao mesmo tempo que prepara melhor o motorista”, defende.

A baliza deixa de ser obrigatória não só em Goiás, como também em outros estados, como São Paulo, Amazonas, Espírito Santo, Santa Catariana e Mato Grosso do Sul.

CNH do Brasil

Instituída em dezembro de 2025, a iniciativa da CNH do Brasil trouxe outras mudanças para o processo, buscando deixá-lo mais acessível. Antes disso, o custo médio em Goiás era de aproximadamente R$ 3 mil. Agora, o valor cai para R$ 442,90.

O curso teórico passou a ser gratuito, e as aulas práticas, que demandavam 20 horas, exigem apenas duas horas.

A resolução do Contran também possibilita, por exemplo, que os candidatos façam as aulas obrigatórias em Centros de Formação de Condutores (CFCs) ou com instrutores autônomos.

Além disso, estão autorizados a realizar essas aulas em veículos de autoescolas ou particulares, sejam manuais ou automáticos, desde que atendam aos requisitos mínimos.

Em Goiás, candidatos a se tornarem motoristas ainda podem realizar o primeiro reteste da prova prática gratuitamente. O benefício vale para quem prestou o exame depois de 09 de dezembro, quando a medida foi publicada.

Dados do Detran-GO mostram que 43.119 pessoas foram flagradas dirigindo sem CNH em 2025. No ano anterior, o número foi de 42.799. Em 2023, houve 37.647 registros.

