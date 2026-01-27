Erro comum na geladeira faz consumo de energia disparar

Um hábito rotineiro dentro de casa pode estar elevando a conta de luz sem que o morador perceba — e o vilão está na geladeira

Isabella Valverde - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

A geladeira trabalha em silêncio, dia e noite, e por isso acaba passando despercebida quando o assunto é gasto de energia. No entanto, pequenos comportamentos do cotidiano podem fazer com que esse eletrodoméstico pese muito mais na conta de luz do que o esperado — mesmo quando aparenta estar funcionando perfeitamente.

Um dos erros mais frequentes acontece justamente no uso diário: abrir a geladeira sem real necessidade ou mantê-la aberta por tempo maior do que o necessário. A cada abertura, o ar frio interno escapa e dá lugar ao ar quente do ambiente, forçando o sistema a entrar em ação para recuperar a temperatura ideal.

Esse processo ativa o compressor repetidas vezes ao longo do dia. Quanto maior a frequência, maior o esforço do motor e, consequentemente, maior o consumo de energia elétrica. Em residências com muitas pessoas ou em períodos de calor intenso, o impacto tende a ser ainda mais significativo.

Além disso, outros hábitos comuns também contribuem para o aumento do consumo. Colocar alimentos ainda quentes dentro da geladeira exige um esforço extra do equipamento para resfriá-los.

O mesmo acontece quando o aparelho está excessivamente cheio ou vazio, o que prejudica a circulação do ar frio.

Borrachas da porta desgastadas, temperatura mal regulada e instalação próxima ao fogão ou à incidência direta do sol também comprometem a eficiência energética.

Somados, esses descuidos podem elevar o gasto mensal em mais de 20%. Ao longo do ano, isso representa um valor considerável pago sem necessidade, levando muitos consumidores a acreditar que o problema está apenas no preço da energia — quando, na verdade, está no uso do eletrodoméstico.

Reduzir esse impacto não exige a troca da geladeira nem grandes investimentos.

Pequenas mudanças de hábito, como planejar o que será retirado antes de abrir a porta, manter a manutenção em dia e ajustar corretamente a temperatura, já fazem diferença perceptível no consumo.

Com atenção ao uso diário, é possível preservar a eficiência do aparelho, prolongar sua vida útil e aliviar o peso da conta de luz mês após mês.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!