Truque da moeda no congelador promete afastar dívidas e trazer alívio financeiro em 2026

Ritual popular voltou a circular nas redes sociais e chama atenção de quem busca esperança para organizar a vida financeira

Gabriel Yuri Souto - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Gemini IA)

Com a chegada de 2026, um ritual simples voltou a ganhar força entre pessoas que acreditam em energia, intenção e recomeços financeiros. Conhecido como truque da moeda no congelador, o costume promete afastar dívidas e abrir espaço para uma fase de mais alívio e equilíbrio no bolso.

Embora não envolva fórmulas mágicas, o ritual se apoia na força da palavra, da intenção e do simbolismo. Por isso, muitas pessoas relatam que o gesto ajuda a “destravar” caminhos e mudar a relação com o dinheiro.

Como funciona o truque da moeda no congelador

Primeiramente, o ritual começa com algo simples: uma moeda, de qualquer valor. Em seguida, a pessoa segura a moeda nas mãos e se dirige até o congelador da geladeira, concentrando-se no desejo de afastar dificuldades financeiras.

Antes de colocar a moeda no congelador, o passo mais importante entra em cena. A orientação é recitar em voz alta as palavras de intenção, que carregam o simbolismo da simpatia. A frase compartilhada nas redes é a seguinte:

“Vou, vou, levo e amarro, no congelador eu prendo. Que tudo derreta e a pobreza para sempre se afaste de mim. Assim está feito!”

Logo depois, a pessoa coloca a moeda no congelador e a deixa ali por 24 horas completas. Durante esse período, a crença afirma que a energia da escassez fica “congelada”, perdendo força.

Na manhã seguinte, o ritual se completa. A recomendação é retirar a moeda e jogá-la na rua, longe da própria casa, simbolizando o afastamento definitivo das dívidas e dos problemas financeiros.

O significado espiritual por trás da simpatia

Para quem acredita, nada no ritual acontece por acaso. O congelador representa o bloqueio das energias negativas. Já a moeda simboliza o dinheiro que deixa de circular de forma prejudicial.

Além disso, o ato de jogar a moeda fora reforça o desapego, algo muito presente em práticas espirituais. Ao soltar o objeto, a pessoa também solta o medo, a ansiedade e a culpa associadas às dívidas.

Por esse motivo, muitos adeptos afirmam que o ritual funciona como um ponto de virada emocional. A partir dele, surge mais clareza para organizar as finanças, renegociar contas e tomar decisões conscientes.

Entre fé, intenção e mudança de mentalidade

Ainda que o truque da moeda no congelador não substitua planejamento financeiro, ele ocupa um papel importante para quem acredita no poder da intenção. Afinal, quando a mente muda, os comportamentos também mudam.

Assim, o ritual acaba servindo como um marco simbólico de recomeço, muito comum no início de um novo ano. Para alguns, trata-se apenas de uma simpatia. Para outros, é um gesto de fé que ajuda a alinhar pensamentos e atitudes com a prosperidade.

No fim, cada pessoa escolhe no que acreditar. Porém, para quem aposta na força da espiritualidade, o truque representa mais do que uma moeda no congelador: representa a decisão de deixar a escassez para trás.

