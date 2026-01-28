Homem é encontrado morto dentro de casa em Anápolis

Localização do corpo ocorreu após um familiar acessar o imóvel

Da Redação - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um homem, de 56 anos, foi encontrado morto dentro de uma residência no Jardim Ibirapuera, região Leste de Anápolis. O caso foi comunicado às autoridades após um familiar entrar no imóvel e localizar o corpo.

Ao acessar a casa, o parente percebeu que o homem estava caído no interior do imóvel, já sem sinais vitais, com alterações visíveis no corpo e vestígios de sangue na região da cabeça, o que exigiu a adoção dos procedimentos legais.

Familiares relataram às autoridades que o homem tinha histórico de problemas de saúde, incluindo uso frequente de álcool, enfisema pulmonar e crises convulsivas, informações que devem auxiliar na apuração do caso.

Diante da situação, outros familiares foram avisados e o socorro acionado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito.

Em razão das condições em que o corpo foi encontrado, a perícia foi acionada. A área foi preservada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem indicar a causa da morte.

