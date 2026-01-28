Pesando 71 gramas, o inseto mais pesado do mundo é um grilo gigante que parece saído de um filme de terror

Ele vive isolado, desafia as regras do tamanho no reino dos insetos e assusta à primeira vista, mas esconde características surpreendentes

Gabriel Yuri Souto - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Quando se fala em insetos, a maioria das pessoas imagina criaturas pequenas e discretas. No entanto, a weta gigante, nome popular do inseto do gênero Deinacrida (especialmente Deinacrida heteracantha), quebra completamente essa lógica.

Considerada o inseto mais pesado do mundo, ela pode chegar a 71 gramas e impressiona tanto pelo tamanho quanto pela aparência incomum, digna de um filme de terror.

Apesar do impacto visual, esse animal guarda segredos pouco conhecidos que desafiam conceitos básicos da biologia dos insetos.

Um tamanho que não deveria existir

Para começar, esse inseto é considerado o mais pesado do planeta. Seu peso pode superar o de um pardal e rivalizar com pequenos roedores. Diferentemente de outros insetos grandes, ele não cresceu por causa de mutações ou interferência humana.

Na verdade, seu tamanho extremo surgiu como resultado direto do ambiente em que viveu por milhares de anos.

Isolado geograficamente, ele evoluiu sem predadores naturais de grande porte. Com isso, não precisou desenvolver asas para fugir nem estratégias de camuflagem complexas.

Em vez disso, tornou-se lento, pesado e surpreendentemente resistente.

Além disso, seu exoesqueleto é tão espesso que funciona como uma verdadeira armadura natural, protegendo o corpo contra impactos e ataques.

Força desproporcional e metabolismo lento

Outro detalhe pouco comentado envolve a força. Mesmo sem aparência musculosa, esse inseto consegue empurrar objetos com várias vezes o próprio peso. Ainda assim, ele raramente usa essa força de forma agressiva.

Ao contrário do que muitos pensam, trata-se de um animal extremamente calmo. Seu metabolismo é lento, o que reduz a necessidade constante de alimentação. Por isso, ele passa longos períodos praticamente imóvel, economizando energia.

Além disso, seu ciclo de vida é incomum. Algumas espécies relacionadas podem viver vários anos, algo raro entre insetos. Esse fator contribui para seu crescimento gradual e fora do padrão.

Mais assustador por fora do que por dentro

Apesar da aparência digna de filmes de terror, esse gigante não oferece risco real aos humanos. Ele não possui veneno, não ataca e nem transmite doenças. Na prática, seu comportamento lembra mais o de um animal tímido do que o de um predador.

Curiosamente, sua dieta é simples. Ele se alimenta principalmente de folhas, frutas e pequenos brotos. Em alguns casos, também consome insetos mortos, o que ajuda a manter o equilíbrio do ecossistema.

Além disso, seu papel ecológico é fundamental. Ao se alimentar e se mover pelo solo, ele auxilia na decomposição de matéria orgânica e na fertilização natural do ambiente.

Um símbolo vivo de um mundo perdido

Hoje, esse inseto gigante é considerado um verdadeiro fóssil vivo. Ele representa uma era em que a natureza seguia regras diferentes das atuais. No entanto, seu futuro é incerto.

A introdução de predadores e a destruição do habitat reduziram drasticamente suas populações. Por isso, programas de conservação tentam proteger esse ser único, que impressiona não apenas pelo tamanho, mas pela história evolutiva que carrega.

Assim, mais do que um inseto assustador, ele se tornou um lembrete de como o isolamento e o tempo podem criar criaturas verdadeiramente inacreditáveis.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!