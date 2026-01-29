Ao menos 15 escolas de Goiás podem ter sofrido desvio de recursos para apostas online, revela secretária da Educação

Casos envolvem diretores e assessores financeiros que teriam utilizado senhas de acesso às contas bancárias das unidades escolares

Gabriella Pinheiro - 29 de janeiro de 2026

Pelo menos 15 escolas da rede estadual de Goiás podem ter sido alvo de desvios de recursos públicos supostamente cometidos por gestores viciados em jogos de apostas on-line, como o conhecido “Tigrinho”. A informação foi revelada pela secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, em entrevista ao Mais Goiás.

Segundo a secretária, as irregularidades foram identificadas por meio de auditorias internas e denúncias feitas pela própria comunidade escolar. As apurações ocorrem tanto na esfera administrativa quanto na criminal.

De acordo com Gavioli, os casos envolvem diretores e assessores financeiros que teriam utilizado senhas de acesso às contas bancárias das unidades escolares para desviar recursos.

A suspeita de que o dinheiro tenha sido utilizado para sustentar o vício em apostas on-line ainda precisa ser confirmada de forma definitiva.

No entanto, conforme a secretária, o comportamento dos investigados reforça essa linha de apuração, já que alguns teriam contraído diversos empréstimos bancários antes da subtração dos valores.

“Os depoimentos indicam que os recursos foram destinados a jogos virtuais”, afirmou.

Os processos tramitam sob sigilo, e, por esse motivo, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que não está autorizada a divulgar detalhes das investigações. Ainda assim, a pasta confirmou que já há casos registrados neste ano.

“Graças a Deus, o número de casos ainda é pequeno. Minha preocupação maior é com os jovens, porque, se não fizermos algo, podemos ter uma geração inteira muito envolvida com jogos”, destacou a secretária.

Gavioli também explicou que, ao ser identificado qualquer indício de desvio de recursos, os repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) são imediatamente suspensos para a unidade escolar investigada.

