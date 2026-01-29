Donas de casa dão dica simples para afastar a geladeira da parede e evitar problemas

Um espaço de apenas cinco centímetros pode melhorar a ventilação, evitar superaquecimento e ajudar a prolongar a vida útil da geladeira

Layne Brito - 29 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Muita gente encosta a geladeira o máximo possível na parede para “ganhar espaço” na cozinha, mas esse hábito pode trazer dor de cabeça.

A dica, compartilhada por donas de casa e reforçada por orientações comuns de manutenção, é simples: deixar ao menos 5 cm de distância entre a parte traseira do eletrodoméstico e a parede.

A explicação está no funcionamento do aparelho. A região traseira costuma concentrar componentes que liberam calor durante o uso.

Quando a geladeira fica colada na parede, a circulação de ar diminui, o que pode dificultar a troca de calor e fazer o equipamento trabalhar mais do que deveria.

Esses cinco centímetros fazem diferença justamente por criarem um pequeno corredor para o ar circular. Com isso, o calor gerado na parte traseira tende a se dissipar com mais facilidade, ajudando a geladeira a manter a temperatura interna com menos esforço.

Na prática, isso pode significar melhor desempenho, menor desgaste e menos risco de problemas no funcionamento.

Em cozinhas pequenas e quentes, onde a ventilação já é limitada, deixar o aparelho “apertado” pode contribuir para o motor ficar ligado por mais tempo, provocar aquecimento excessivo na parte de trás, reduzir a eficiência na refrigeração e até aumentar o consumo de energia elétrica.

Com o tempo, esse esforço extra pode acelerar o desgaste de peças e encurtar a vida útil do equipamento.

Além de afastar a geladeira da parede, outras atitudes simples ajudam a evitar dor de cabeça na cozinha.

Entre elas estão evitar encostar as laterais do aparelho em móveis muito apertados, não deixar a geladeira colada ao fogão que eleva a temperatura ao redor, manter a parte traseira limpa, já que o acúmulo de poeira pode atrapalhar a ventilação, e verificar se o eletrodoméstico está bem nivelado para garantir o fechamento correto da porta.

A orientação é sempre observar o espaço disponível e, quando possível, conferir também o manual do fabricante, já que a distância recomendada pode variar conforme o modelo da geladeira.

