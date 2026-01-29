Motoristas devem ficar atentos: rodovias brasileiras recebem novos radares para fiscalização de velocidade

Novos equipamentos já estão operando e quem ultrapassar o limite pode ser multado, mesmo em trechos urbanos

Gustavo de Souza - 29 de janeiro de 2026

Quem pega a estrada com frequência precisa redobrar a atenção ao velocímetro. Rodovias brasileiras começaram a receber novos radares de fiscalização, ampliando o controle sobre o excesso de velocidade.

A medida faz parte de um pacote de ações voltadas à segurança viária. O objetivo é reduzir acidentes em pontos considerados críticos.

Fiscalização mais rígida e monitoramento contínuo

Os novos radares já estão em operação e passam a integrar a malha de fiscalização existente. Com isso, cresce o número de trechos monitorados em tempo integral.

Os equipamentos são instalados em locais com histórico de acidentes, travessia de pedestres ou animais e alto fluxo de veículos. Todos os pontos contam com sinalização prévia e limites definidos conforme as características da via.

A autuação é automática para quem ultrapassar a velocidade permitida. As multas seguem o Código de Trânsito Brasileiro e variam conforme o percentual de excesso registrado.

Objetivo é reduzir acidentes e salvar vidas

Segundo os órgãos responsáveis, a prioridade é prevenir colisões graves. Estudos mostram que pequenas reduções de velocidade já diminuem de forma significativa a gravidade dos impactos.

Além do controle de velocidade, os radares ajudam a organizar o fluxo e inibir comportamentos de risco. A presença dos equipamentos também aumenta a percepção de fiscalização constante.

A estratégia busca mudar hábitos ao longo do tempo. A expectativa é que motoristas passem a respeitar mais os limites, mesmo em trechos sem radares visíveis.

O que o motorista deve fazer antes de viajar

Antes de sair, vale conferir o trajeto e os limites de velocidade do percurso. Aplicativos de navegação ajudam a identificar áreas com fiscalização e mudanças de velocidade.

Manter atenção às placas continua sendo essencial. Em muitos trechos, os limites são reduzidos por questões de segurança e não apenas por controle punitivo.

Planejar o tempo de viagem evita a pressa, um dos principais fatores de infrações. Dirigir dentro da lei reduz multas e, principalmente, o risco de acidentes.

