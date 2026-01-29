Polícia Civil desmonta esquema de golpes digitais, prende cinco e apreende mais de 100 cartões em Goiás

Ação da Polícia Civil mirou grupo especializado em comprar e vender contas bancárias para aplicar golpes

Samuel Leão - 29 de janeiro de 2026

Polícia Civil apreendeu cartões e drogas na operação. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil(PC), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), deflagrou nesta quinta-feira (29) a Operação Nexo Digital. O objetivo foi desarticular uma organização criminosa estruturada que faturava alto com fraudes eletrônicas, associação criminosa e lavagem de dinheiro em pelo menos três cidades goianas.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados judiciais, resultando na prisão de cinco pessoas e no sequestro de aproximadamente R$ 200 mil das contas dos investigados. As equipes policiais realizaram buscas e capturas em Goiânia, Senador Canedo e Itapaci.

As investigações, que tiveram início em março de 2025, revelaram que o grupo operava como uma verdadeira “fábrica de golpes”.

Através de técnicas de inteligência, os agentes identificaram que a principal atividade era a compra e venda diária de contas bancárias de terceiros, as chamadas “contas laranjas”, que serviam de instrumento para a aplicação dos estelionatos.

O esquema era dividido em três etapas bem definidas: primeiro, a captação e preparação das contas; depois a execução das fraudes eletrônicas propriamente ditas; e a lavagem e ocultação dos valores ilícitos para que o dinheiro voltasse “limpo” para os criminosos.

Foram apreendidos mais de 100 cartões bancários em nome de diversas pessoas, uma arma de fogo, drogas e cerca de 70 munições.

Devido ao material encontrado, um dos suspeitos também acabou autuado em flagrante por posse ilegal de arma e entorpecentes.

Parte dos presos já é “velha conhecida” das forças de segurança, acumulando antecedentes por crimes como tráfico de drogas, homicídio qualificado, receptação e estelionato.

Os envolvidos agora seguem à disposição do Judiciário e vão responder pelos crimes.

DESCOBERTO 🚨 Polícia Civil desmonta esquema de golpes digitais, prende cinco e apreende mais de 100 cartões em Goiás Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/lF0ZKwO9VD — Portal 6 (@portal6noticias) January 29, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!