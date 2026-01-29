Teste da folha de papel é fácil e ajuda a economizar na conta de energia

Procedimento simples pode indicar falhas na vedação da geladeira e evitar desperdício de energia elétrica no dia a dia

Layne Brito - 29 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Economizar energia nem sempre exige grandes mudanças na rotina.

Em muitos casos, pequenos testes ajudam a identificar desperdícios que passam despercebidos como o conhecido teste da folha de papel, usado para verificar se a borracha da geladeira está vedando corretamente.

O teste é simples: basta colocar uma folha de papel entre a porta e a borracha de vedação, fechar a geladeira normalmente e puxar o papel.

Se ele sair com facilidade, é sinal de que a vedação não está funcionando como deveria. Quando isso acontece, o ar frio escapa, o motor trabalha mais tempo para manter a temperatura interna e o consumo de energia aumenta.

Além do teste, alguns sinais indicam que a borracha pode não estar vedando bem, como formação excessiva de gelo, motor funcionando por longos períodos, parte externa da porta úmida e dificuldade para manter os alimentos gelados.

A porta que não fecha com firmeza ou parece não encaixar corretamente também é um alerta importante.

Quando a folha de papel não fica presa na porta, o primeiro passo é verificar se a borracha está suja ou com resíduos.

Em muitos casos, uma limpeza com água morna e sabão neutro já melhora o encaixe. Se o problema continuar, vale conferir se a borracha está ressecada, torta ou deformada.

Nessas situações, a substituição da peça costuma ser a solução mais eficiente e, geralmente, tem custo menor do que o gasto extra gerado por uma conta de luz mais alta ao longo do tempo.

Por ser rápido, gratuito e fácil de fazer, o teste da folha de papel é uma das formas mais eficazes de identificar desperdício de energia dentro de casa.

Pequenas atitudes como essa ajudam a manter a geladeira funcionando corretamente, reduzem o consumo elétrico e evitam gastos desnecessários.

