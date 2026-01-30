5 sintomas percebidos em quem tem deficiência de vitamina B12, alertam médicos

Cansaço extremo, alterações no sangue e falhas de memória podem ser sinais silenciosos da falta do nutriente no organismo

Isabella Valverde - 30 de janeiro de 2026

Sentir um cansaço fora do comum, ter lapsos de memória ou perceber mudanças nos exames de sangue pode ser mais do que apenas estresse da rotina. Médicos alertam que esses sinais, muitas vezes ignorados, podem indicar deficiência de vitamina B12 — um nutriente essencial para o bom funcionamento do sistema nervoso e da produção de células sanguíneas.

A vitamina B12 desempenha papel central na saúde do sangue e dos nervos. Quando seus níveis estão baixos e o problema não é tratado, o organismo pode sofrer consequências sérias, como alterações neurológicas, infertilidade, perda de visão e, em situações específicas, até aumento do risco de câncer de estômago.

Segundo observações médicas publicadas no British Medical Journal (BMJ), cerca de 15% das pessoas com deficiência de B12 apresentam sinais diretamente ligados ao sangue e à medula óssea. Entre os principais sintomas percebidos nesses casos estão:

1. Queda generalizada das células do sangue (pancitopenia)

Ocorre quando há redução simultânea dos glóbulos vermelhos, brancos e das plaquetas. Isso pode provocar fadiga intensa, tontura, falta de ar, infecções frequentes, febre, feridas na boca, além de sangramentos ou hematomas com facilidade.

2. Glóbulos vermelhos maiores que o normal (macrocitose)

Essa alteração faz com que as células do sangue tenham tamanho aumentado, o que compromete o transporte adequado de oxigênio e contribui para sintomas de anemia.

3. Alterações nos glóbulos brancos (neutrófilos hipersegmentados)

Nesse quadro, os glóbulos brancos permanecem mais tempo na circulação do sangue, em vez de migrar para os tecidos, o que pode afetar a resposta do organismo a infecções.

4. Produção anormal de células na medula óssea (hiperplasia)

A deficiência da vitamina pode estimular a medula a produzir células de forma desordenada, interferindo na qualidade do sangue.

5. Anemia megaloblástica

Caracterizada pela presença de glóbulos vermelhos muito grandes e imaturos, essa condição costuma causar fraqueza, palidez, palpitações e dificuldade para respirar.

Além desses sinais mais específicos, a falta de vitamina B12 também pode provocar sintomas gerais, como dores de cabeça, indigestão, perda de apetite, diarreia, língua dolorida ou avermelhada, alterações na visão e dificuldades de memória, compreensão e julgamento.

O tratamento costuma ser simples e eficaz quando iniciado precocemente. Na maioria dos casos, a reposição é feita com suplementos orais ou injeções de vitamina B12. Em situações mais graves ou quando há dificuldade de absorção pelo sistema digestivo, médicos podem indicar aplicações intramusculares regulares.

Por isso, diante de sintomas persistentes, a orientação é buscar avaliação médica e realizar exames para identificar possíveis deficiências antes que elas avancem silenciosamente.

