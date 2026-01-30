As melhores carnes para churrasco no fim do mês: suculência e preço bom, segundo açougueiros

Cortes pouco valorizados escondem vantagens que nem todo consumidor conhece.

Magno Oliver - 30 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Com a alta nos preços dos alimentos, o churrasco de fim de mês passou a exigir escolhas mais estratégicas por parte dos consumidores brasileiros.

Em meio a esse cenário, uma tendência que ganhou força nas redes sociais, especialmente no TikTok, trouxe à tona cortes bovinos menos populares, mas que entregam bom rendimento, sabor marcante e custo mais acessível, segundo relatos de açougueiros de diferentes regiões do país.

A seleção das carnes mais indicadas surgiu a partir de uma trend que viralizou na plataforma, onde profissionais do setor passaram a indicar cortes alternativos para quem não abre mão do churrasco, mesmo com orçamento reduzido.

Os açougueiros explicam que esses cortes, quando bem preparados, oferecem suculência e textura semelhantes às carnes mais nobres, com vantagem significativa no preço.

1. Acém

Tradicionalmente associado a cozidos, o acém vem ganhando espaço no churrasco por apresentar boa quantidade de gordura entremeada, o que garante suculência quando assado corretamente. Açougueiros recomendam cortes mais altos e preparo em fogo médio, evitando ressecamento. O preço costuma ser um dos mais baixos entre os cortes bovinos, tornando-o uma opção de excelente custo-benefício.

2. Paleta bovina

A paleta bovina é outro corte que se destaca pelo equilíbrio entre carne e gordura. Segundo profissionais do setor, trata-se de uma carne macia quando cortada corretamente e assada em peças maiores. Além do valor mais acessível, a paleta absorve bem temperos e mantém boa textura mesmo em preparos mais longos na grelha.

3. Fraldinha do Dianteiro

Menos conhecida que a fraldinha tradicional, a versão retirada do dianteiro do boi apresenta fibras longas e sabor intenso. Açougueiros explicam que, apesar do preço inferior, o corte entrega excelente suculência se servido ao ponto ou mal passado. É indicada para quem busca sabor marcante sem comprometer o orçamento.

