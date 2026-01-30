Homem agride ex com capacetada e faz disparos em residência após descumprir medida protetiva, em Abadia de Goiás

Suspeito utilizou o que seria uma pistola 9 mm para atirar contra veículo e em direção a familiares da vítima

Samuel Leão - 30 de janeiro de 2026

Ex-companheiro invadiu e atirou contra a residência da mulher, em Abadia de Goiás. (Foto: Reprodução)

Moradores do Residencial Itaipu II, em Abadia de Goiás, viveram momentos de pânico na noite desta quinta-feira (29). Um homem de 30 anos ignorou uma ordem judicial, invadiu a casa da ex-companheira e promoveu uma série de agressões e disparos de arma de fogo, fugindo logo em seguida.

A vítima, uma mulher de 32 anos, já possuía uma medida protetiva contra o agressor. No entanto, o homem foi até o imóvel e, durante uma discussão acalorada, passou a agredi-la fisicamente.

Ele chegou a desferir uma capacetada contra a cabeça da ex, causando cortes e diversos hematomas pelo corpo.

Imagens captadas por câmeras de seguranças revelam que o terror aumentou quando o suspeito sacou uma arma de fogo.

O homem então efetuou disparos em direção à irmã da vítima e também contra um veículo que estava estacionado na residência. Ao ser confrontado, ele tenta uma coronhada contra uma das mulheres presentes.

Várias testemunhas e familiares, desesperados para proteger a mulher, acompanharam toda a ação. Após o ataque, o indivíduo fugiu em uma motocicleta vermelha, vestindo uma camisa preta.

Policiais encontraram um coldre deixado para trás pelo autor, além de projéteis. Pelas características das munições, a suspeita é de que o armamento utilizado seja uma pistola calibre 9mm.

A ocorrência foi registrada como dano, disparo de arma de fogo em lugar habitado e descumprimento de medida protetiva.

O caso agora segue para investigação da Polícia Civil (PC), que trabalha para localizar e prender o suspeito.

