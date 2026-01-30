Polícia Civil prende homem e apreende adolescente por homicídios brutais em Caldas Novas

Investigadores encontraram corpos após colaboração do menor de idade, que apontou onde vítimas foram escondidas

Augusto Araújo - 30 de janeiro de 2026

Alessandro Belo Rosa foi preso após corpos serem localizados. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu um homem de 47 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos suspeitos de envolvimento em dois homicídios ocorridos em Caldas Novas, no sul do estado.

As ações fazem parte das investigações sobre o desaparecimento e a morte de Raimundo Tote de Morais e Amarildo Rodrigues Moreira, registrados em janeiro deste ano.

O homem preso é Alessandro Belo Rosa, capturado na terça-feira (27) em cumprimento a mandado de prisão por execução de pena referente a um homicídio cometido contra a ex-mulher, em 2014. Ele também havia descumprido medidas de monitoração eletrônica em dezembro de 2025.

Durante a prisão, policiais civis apreenderam o telefone celular do investigado.

No aparelho, foram encontradas imagens que mostram Alessandro e o adolescente com as mãos sujas de sangue, registradas logo após o desaparecimento de Amarildo, o que reforçou as suspeitas contra ambos.

Com o avanço das investigações, o adolescente foi apreendido e passou a colaborar com a polícia, indicando os locais onde os corpos das vítimas haviam sido ocultados.

Na quarta-feira (28), equipes da Polícia Civil localizaram o corpo de Amarildo Rodrigues Moreira, enterrado no quintal da residência ocupada por Alessandro.

Conforme apurado, a vítima foi morta no imóvel, na noite de 22 de janeiro, com golpes de marreta na cabeça.

No dia seguinte, os investigadores localizaram o provável corpo de Raimundo Tote de Morais em uma área de mata, a cerca de um quilômetro do local de trabalho da vítima.

Segundo a Polícia Civil, Raimundo foi morto com golpes de bloco de cimento na cabeça e estrangulado com um cabo de aço. Após o crime, o corpo foi transportado e ocultado no local indicado pelo adolescente.

As apurações apontam que, no caso de Raimundo, além do homicídio, houve a subtração de um celular e de dinheiro, o que configura suspeita de latrocínio.

Alessandro e o adolescente também são investigados pelos crimes de ocultação de cadáver e fornecimento de bebida alcoólica a menor.

De acordo com a Polícia Civil, Alessandro Belo Rosa possui outros registros criminais por crimes contra a vida e contra o patrimônio, e há forte suspeita de envolvimento dele em outros homicídios.

As investigações continuam para esclarecer completamente os fatos e identificar possíveis novas vítimas.

A divulgação da identidade do investigado, segundo a PCGO, está respaldada na Lei nº 13.869/2019 e na Portaria nº 547/2021/DGPC, em razão do interesse público e da necessidade de avanço das investigações.

