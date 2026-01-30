Veja como ficou o Terminal Praça A, reconstruído após 26 anos sem reforma

Obra ampliou a estrutura, modernizou serviços e transforma o transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia

Pedro Ribeiro - 30 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/Secom)

Após 26 anos sem intervenções estruturais, o Terminal Praça A, um dos mais movimentados de Goiânia, foi totalmente reconstruído e entregue com área ampliada e instalações modernas.

O espaço passou de 1.941,60 m² para 5.541,76 m², após investimento de R$ 29 milhões e nove meses de obras.

A nova estrutura oferece mais conforto e segurança aos cerca de 50 mil passageiros que utilizam o terminal diariamente.

O local agora conta com banheiros acessíveis, tecnologia operacional atualizada e 74 câmeras de monitoramento, além de melhorias no fluxo e na organização do embarque.

A entrega oficial ocorreu nesta sexta-feira (30/01), com a presença do governador Ronaldo Caiado (PSD), que também apresentou 21 novos ônibus elétricos e a maior estação de recarga do Brasil, instalada na garagem da Metrobus.

A estrutura possui 23 carregadores de 240 kW, capazes de atender até 46 ônibus simultaneamente, com potência total de 6 MVA.

Os novos veículos passam a operar no BRT Leste-Oeste Anhanguera e colocam a Região Metropolitana de Goiânia em destaque internacional.

O sistema se torna o primeiro do mundo a utilizar ônibus elétricos biarticulados de 28 metros em linhas regulares, sendo 16 articulados com capacidade para 180 passageiros e cinco biarticulados que transportam até 250 pessoas.

As melhorias fazem parte do projeto Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), que prevê investimentos de R$ 2 bilhões em 19 municípios, beneficiando cerca de 530 mil usuários por dia.

Mesmo com as modernizações, a tarifa segue congelada em R$ 4,30 desde 2019.

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), destacou que as mudanças vão além da frota e dos terminais, incluindo ações como sincronização semafórica e ampliação de faixas exclusivas, com foco em um transporte mais rápido e eficiente.

Passageiros e comerciantes que atuam no local também aprovaram a nova estrutura, ressaltando a transformação completa do espaço.

Além do Terminal Praça A, já foram reconstruídos os terminais Dergo, Novo Mundo, Praça da Bíblia e Senador Canedo.

A previsão é de que o Terminal Padre Pelágio seja entregue em breve, concluindo a requalificação dos terminais do BRT Leste-Oeste, que já teve todas as 19 estações do corredor Anhanguera reformadas.

