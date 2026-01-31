Colisão frontal entre bi-trem e Fiat Uno deixa um morto e dois feridos graves na região de Rio Verde

Acidente aconteceu na tarde deste sábado (31) em trecho da rodovia que liga Montividiu a Amorinópolis

Samuel Leão - 31 de janeiro de 2026

Acidente ocorreu entre Uno e carreta na região de Rio Verde. (Foto: Reprodução)

O trecho da rodovia estadual que liga os municípios de Montividiu e Amorinópolis, na zona rural de Rio Verde, foi palco de uma tragédia na tarde deste sábado (31). Uma colisão frontal envolvendo um caminhão bi-trem e um veículo de passeio resultou na morte de uma pessoa e deixou outras duas gravemente feridas.

O acidente foi registrado por volta das 14h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. O impacto ocorreu entre um caminhão Iveco branco e um Fiat Uno cinza.

A vítima fatal, que ainda não teve a identidade confirmada, ocupava o banco traseiro do carro de passeio e morreu antes mesmo da chegada do socorro.

Outros dois ocupantes do veículo foram resgatados em estado grave. Eles receberam os primeiros atendimentos da equipe do SAMU de Montividiu e foram levados para uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) esteve no local para isolar a área e controlar o tráfego, que ficou prejudicado durante o trabalho de resgate. A Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML)realizaram a perícia e remoção do corpo.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!