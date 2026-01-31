Goiás entra em alerta para tempestades com volumes de até 50 mm; veja previsão do tempo

Frente fria aumenta a instabilidade e favorece pancadas intensas em várias regiões do estado

Pedro Ribeiro - 31 de janeiro de 2026

Defesa Civil fez alerta para motoristas evitarem áreas de alagamento em Goiânia. (Foto: Divulgação/Alex Malheiros/Secom Goiânia)

A combinação entre calor e umidade, intensificada pelo avanço de uma frente fria pelo Sudeste do país, mantém o tempo instável em Goiás e coloca grande parte do estado sob risco de tempestades neste domingo (1º).

O alerta foi emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que aponta condições favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva localmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e possibilidade pontual de granizo.

Os volumes de chuva podem variar entre 20 e 40 milímetros por hora, com acumulados que podem ultrapassar os 50 milímetros em um único dia, especialmente nas regiões Norte, Central, Leste e Sudoeste do estado.

Na Região Central, que engloba Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo, o volume de chuva pode chegar a 50 mm, enquanto a previsão indica sol com variação de nebulosidade e pancadas de chuva ao longo do dia.

Já no Norte goiano, cidades como Porangatu, Uruaçu e Minaçu podem registrar volumes mais expressivos em curto intervalo de tempo, com o volume podendo chegar a 45 mm.

No Leste goiano e Entorno do Distrito Federal, cidades como Luziânia, Formosa, Cristalina e Águas Lindas de Goiás podem registrar volumes ainda mais expressivos, próximos de 50 mm, assim como no Sudoeste e Sul.

Alerta na capital

Em Goiânia, a previsão indica possibilidade de chuvas acima de 60 mm por dia, com ventos fortes e risco de alagamentos em pontos críticos como a Marginal Botafogo, Rua 87 e avenidas C-107, Gercina Borges e Terceira Radial, além de regiões próximas a córregos.

A orientação da Defesa Civil é evitar deslocamentos durante temporais, não atravessar vias alagadas, não estacionar próximo a árvores e acompanhar os alertas emitidos no celular.

