O segredo para deixar os panos de prato branquinhos sem precisar esfregar ou usar produtos fortes
Misturinha caseira que viralizou nas redes sociais promete eliminar manchas profundas e recuperar o branco do tecido
Manter os panos de prato branquinhos é um desafio comum em muitas casas. Com o uso diário, essas peças acumulam gordura, restos de alimentos e manchas difíceis de remover, mesmo após várias lavagens.
No entanto, uma misturinha simples que viralizou nas redes sociais mostra que é possível devolver o aspecto limpo aos panos sem esfregar e sem recorrer a produtos agressivos. Além disso, o método utiliza ingredientes acessíveis e fáceis de encontrar.
Panos de prato branquinhos com uma misturinha simples
A dica ganhou destaque após um vídeo publicado no Instagram por @luanaofcsousa. Desde então, milhares de pessoas passaram a testar o método em casa, relatando resultados rápidos e eficazes.
Com o tempo, a sujeira se fixa nas fibras do tecido. Por isso, a mistura atua diretamente na gordura impregnada, ajudando a clarear os panos e recuperar o branco original.
Ingredientes necessários para a limpeza
Antes de iniciar o processo, é importante separar tudo com antecedência. Dessa forma, a aplicação acontece de maneira prática e segura.
Você vai precisar de:
-
1 bacia grande
-
200 g de açúcar
-
200 ml de água sanitária
-
1 colher de detergente neutro
-
2 litros de água morna
Como aplicar a misturinha corretamente
Primeiramente, coloque os panos de prato dentro da bacia. Em seguida, adicione o açúcar, a água sanitária e o detergente neutro. Logo depois, despeje a água morna e misture bem até dissolver todos os ingredientes.
Depois disso, deixe os panos de molho entre 15 e 20 minutos. Durante esse período, a solução age diretamente nas manchas e no amarelado acumulado.
O açúcar tem uma função importante nesse processo, pois ajuda a proteger as partes coloridas do tecido, evitando manchas causadas pela água sanitária. Ainda assim, recomenda-se o uso de luvas durante o manuseio.
Por fim, basta enxaguar bem e deixar secar normalmente. Como resultado, os panos de prato branquinhos ficam visivelmente mais limpos e com aparência renovada.
