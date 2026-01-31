O segredo para deixar os panos de prato branquinhos sem precisar esfregar ou usar produtos fortes

Misturinha caseira que viralizou nas redes sociais promete eliminar manchas profundas e recuperar o branco do tecido

Gabriel Yuri Souto - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Manter os panos de prato branquinhos é um desafio comum em muitas casas. Com o uso diário, essas peças acumulam gordura, restos de alimentos e manchas difíceis de remover, mesmo após várias lavagens.

No entanto, uma misturinha simples que viralizou nas redes sociais mostra que é possível devolver o aspecto limpo aos panos sem esfregar e sem recorrer a produtos agressivos. Além disso, o método utiliza ingredientes acessíveis e fáceis de encontrar.

Panos de prato branquinhos com uma misturinha simples

A dica ganhou destaque após um vídeo publicado no Instagram por @luanaofcsousa. Desde então, milhares de pessoas passaram a testar o método em casa, relatando resultados rápidos e eficazes.

Com o tempo, a sujeira se fixa nas fibras do tecido. Por isso, a mistura atua diretamente na gordura impregnada, ajudando a clarear os panos e recuperar o branco original.

Ingredientes necessários para a limpeza

Antes de iniciar o processo, é importante separar tudo com antecedência. Dessa forma, a aplicação acontece de maneira prática e segura.

Você vai precisar de:

1 bacia grande

200 g de açúcar

200 ml de água sanitária

1 colher de detergente neutro

2 litros de água morna

Como aplicar a misturinha corretamente

Primeiramente, coloque os panos de prato dentro da bacia. Em seguida, adicione o açúcar, a água sanitária e o detergente neutro. Logo depois, despeje a água morna e misture bem até dissolver todos os ingredientes.

Depois disso, deixe os panos de molho entre 15 e 20 minutos. Durante esse período, a solução age diretamente nas manchas e no amarelado acumulado.

O açúcar tem uma função importante nesse processo, pois ajuda a proteger as partes coloridas do tecido, evitando manchas causadas pela água sanitária. Ainda assim, recomenda-se o uso de luvas durante o manuseio.

Por fim, basta enxaguar bem e deixar secar normalmente. Como resultado, os panos de prato branquinhos ficam visivelmente mais limpos e com aparência renovada.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!