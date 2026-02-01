Apostadores de Goiânia, Aparecida e Formosa acertam números na Mega-Sena e faturam mais de R$ 59 mil

Isabella Valverde - 01 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

A sorte resolveu sorrir para Goiás. Três apostadores do estado acordaram neste domingo (1º) com um motivo extra para comemorar após acertarem cinco dezenas no concurso 2967 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (31), e garantirem uma verdadeira bolada.

Apesar de ninguém ter cravado os seis números e levado o prêmio principal, os goianos chegaram muito perto e vão embolsar, cada um, pouco mais de R$ 59 mil.

As dezenas sorteadas foram: 01, 06, 38, 47, 56 e 60.

Os bilhetes premiados foram apostas simples, sem necessidade de divisão do valor, registradas nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Formosa.

Com o prêmio principal acumulado, o próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (3), com valor estimado em R$ 130 milhões.

Quem quiser tentar a sorte pode fazer a aposta até as 19h30 do dia do sorteio, em casas lotéricas, pelo site ou aplicativo Loterias Caixa, ou ainda pelo internet banking, no caso de clientes da Caixa Econômica Federal.

