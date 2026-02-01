Doméstica de Goiânia perde mais de R$ 30 mil em ‘golpe do amor’ com falso piloto de avião

Vítima o conheceu no TikTok e acreditou na promessa de casamento e de uma vida a dois no Brasil

Danilo Boaventura - 01 de fevereiro de 2026

Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Uma empregada doméstica de 51 anos, moradora de Goiânia, foi vítima de um elaborado “golpe do amor” e perdeu mais de R$ 30 mil para um estelionatário que se passava por um piloto de avião polonês.

O relacionamento, que começou na rede social TikTok, evoluiu rapidamente para uma promessa de casamento e uma vida a dois no Brasil.

O golpista, que se apresentava como Jonny Renner, convenceu a vítima a transferir diversas quantias em dinheiro sob o pretexto de custear despesas e organizar a vinda dele para o país, onde supostamente se casariam.

Completamente apaixonada, a mulher acreditou nas juras de amor e nos planos de um futuro juntos, mesmo sem nunca ter feito uma única chamada de vídeo com o “noivo”.

A comunicação entre os dois ocorria exclusivamente por mensagens de texto, com o auxílio de tradutores online, o que não impediu que o golpista a manipulasse para obter vantagens financeiras.

Acreditando que estava ajudando seu futuro marido, a vítima chegou a abrir uma conta conjunta virtual, à qual Jonny Renner tinha acesso para sacar os valores depositados.

Após meses de enganos e um prejuízo que ultrapassa os R$ 30 mil, a vítima finalmente percebeu que havia caído em um golpe e procurou a polícia para registrar a ocorrência.

No entanto, em uma decisão surpreendente, ela optou por não representar criminalmente contra o estelionatário, apesar de todo o sofrimento e da perda financeira que a história de amor virtual lhe causou.