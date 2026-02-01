Profissão mais nova do mundo oferece salários de até R$ 35 mil, inclusive para iniciantes

Área que quase não existia até poucos anos atrás virou prioridade em empresas de todos os tamanhos e já paga acima da média para quem entra preparado

Layne Brito - 01 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Marcello Casal Jr Agência Brasil)

Uma das carreiras que mais crescem no mercado global e que muita gente ainda considera “nova demais” para ser realidade já está pagando salários que podem chegar a R$ 35 mil no Brasil, inclusive para quem está começando.

O motivo é simples: empresas correram para adotar inteligência artificial em processos, atendimento, análise de dados e automação, mas a quantidade de profissionais capacitados não acompanhou o ritmo.

Com isso, quem domina as habilidades certas virou alvo disputado.

Na prática, a “profissão mais nova” não é um cargo único, mas um conjunto de funções ligadas à inteligência artificial, como especialistas que treinam, ajustam e aplicam modelos, analistas que transformam dados em decisões e profissionais que automatizam rotinas.

Em muitos casos, o que pesa não é apenas o diploma, mas o portfólio, com projetos práticos, estudos de caso e experiência real com ferramentas do setor.

Outro ponto que chama atenção é que o mercado tem aberto espaço também para iniciantes, desde que cheguem com base técnica.

Isso inclui noções de lógica, programação, leitura de dados e entendimento de como modelos de inteligência artificial funcionam, além da capacidade de transformar problemas reais em soluções aplicáveis dentro das empresas.

Mesmo com a alta remuneração, especialistas alertam que os melhores salários não são automáticos.

Eles surgem para quem acompanha a evolução acelerada da área e entrega resultados consistentes.

A tendência para 2026 é de mais empresas investindo em inteligência artificial para ganhar eficiência, o que deve ampliar ainda mais a busca por profissionais qualificados.

