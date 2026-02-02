Jovem morre e outro fica ferido após ataque a tiros em frente a balada em Nerópolis

Disparos vieram de dupla que estava de moto e fugiu do local

Folhapress - 02 de fevereiro de 2026

Vítimas foram atingidas por disparos vindos de dupla em cima de motocicleta. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 22 anos morreu e outro ficou ferido após um ataque a tiros registrado na noite de domingo (1º), em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia.

O crime aconteceu em frente a uma balada localizada na Rua Agenor Caldas, no Centro da cidade, próximo à Praça São Expedito, local que estava bastante movimentado no momento dos disparos.

De acordo com o relato de testemunhas, os dois foram atingidos por disparos de arma de fogo, praticados por um terceiro envolvido, que estava na garupa de uma moto.

Assim que efetuados os tiros, a dupla fugiu do local, sem ser localizada até as últimas atualizações.

Uma das vítimas, identificada como Keven Eurípedes Soares Balsanufo, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Já a outra vítima foi socorrida com vida e encaminhada inicialmente para atendimento médico em Nerópolis, sendo posteriormente transferida para Goiânia, onde segue em tratamento. O estado de saúde não foi divulgado.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, e o corpo do jovem foi encaminhado para exames periciais.

O caso é investigado e segue sendo tratado como homicídio consumado e tentativa de homicídio.

