Jovem morre e outro fica ferido após ataque a tiros em frente a balada em Nerópolis
Disparos vieram de dupla que estava de moto e fugiu do local
Um jovem de 22 anos morreu e outro ficou ferido após um ataque a tiros registrado na noite de domingo (1º), em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia.
O crime aconteceu em frente a uma balada localizada na Rua Agenor Caldas, no Centro da cidade, próximo à Praça São Expedito, local que estava bastante movimentado no momento dos disparos.
De acordo com o relato de testemunhas, os dois foram atingidos por disparos de arma de fogo, praticados por um terceiro envolvido, que estava na garupa de uma moto.
Assim que efetuados os tiros, a dupla fugiu do local, sem ser localizada até as últimas atualizações.
Uma das vítimas, identificada como Keven Eurípedes Soares Balsanufo, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Já a outra vítima foi socorrida com vida e encaminhada inicialmente para atendimento médico em Nerópolis, sendo posteriormente transferida para Goiânia, onde segue em tratamento. O estado de saúde não foi divulgado.
A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, e o corpo do jovem foi encaminhado para exames periciais.
O caso é investigado e segue sendo tratado como homicídio consumado e tentativa de homicídio.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!