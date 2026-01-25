Mulher fica ferida após botijão de gás explodir em Nerópolis

Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou diversos itens da casa destruídos

Natália Sezil - 25 de janeiro de 2026

Casa ficou destruída após botijão de gás explodir. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado após um botijão de gás explodir dentro de uma casa no setor Morumbi, em Nerópolis, região Metropolitana de Goiânia.

A explosão aconteceu na tarde deste domingo (25), aproximadamente às 13h30. Os militares se deslocaram até o local pouco depois disso.

Uma mulher, de 37 anos, estava na casa e ficou ferida. Ela sofreu queimaduras em todo o corpo, foi atendida e transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até uma unidade de saúde.

Como não foi informado o hospital para onde a vítima foi encaminhada, ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dela.

A casa sofreu diversos estragos. A explosão causou um buraco no teto e deixou várias marcas nas paredes, não só da cozinha como também do quarto.

O colchão foi um dos itens queimados, e diversos outros foram derretidos, como um ventilador, um filtro de água e a televisão.

Não se sabe o que causou a explosão do botijão de gás. Mais informações a qualquer momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!