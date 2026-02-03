O pedágio mais caro do Brasil fica em São Paulo e o preço surpreende motoristas
Localizado na Rodovia dos Imigrantes, o pedágio custa R$ 38,70 e é cobrado apenas no sentido da capital para o litoral paulista
O pedágio mais caro do Brasil está em São Paulo e chama a atenção de motoristas que seguem em direção ao litoral. A cobrança ocorre na Rodovia dos Imigrantes, uma das principais vias de ligação entre a capital paulista e a Baixada Santista.
Atualmente, a tarifa para automóveis chega a R$ 38,70, valor que passou a vigorar após um reajuste de 5,16% aplicado em 2025.
A cobrança acontece na altura do quilômetro 32, no município de São Bernardo do Campo. Apesar do valor elevado, o pedágio apresenta uma particularidade que ameniza o impacto no bolso dos motoristas.
O pagamento ocorre apenas no trajeto de ida, ou seja, no sentido São Paulo–litoral. No retorno, em direção à capital, não há cobrança, o que facilita a volta de quem viaja para a região.
Rodovia é uma das mais importantes do estado
A Rodovia dos Imigrantes tem início na cidade de São Paulo, no bairro do Jabaquara, e termina em São Vicente, próxima a Santos.
Por isso, ela se tornou uma das principais rotas para quem deseja acessar o litoral paulista, especialmente em feriados prolongados e períodos de férias.
Além disso, a estrada conta com pistas exclusivas de subida e descida. Esse modelo ajuda a organizar o fluxo de veículos e reduz congestionamentos nos dias de maior movimento.
Dessa forma, mesmo com o alto valor do pedágio, muitos motoristas optam pela via pela segurança e pela fluidez no tráfego.
Valor gera debate entre motoristas
Apesar da estrutura moderna e da importância estratégica da rodovia, o preço do pedágio costuma gerar discussões. Muitos motoristas se surpreendem ao descobrir que a Rodovia dos Imigrantes abriga o pedágio mais caro do país.
Por outro lado, há quem defenda o valor, alegando que a qualidade da estrada e o sistema de pistas compensam o custo.
Com isso, a cobrança segue como um dos temas mais comentados entre quem utiliza a via com frequência. Afinal, para quem depende da Rodovia dos Imigrantes para chegar ao litoral, o pedágio se tornou parte fixa do planejamento da viagem.
