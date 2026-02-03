Processo seletivo da Prefeitura de Anápolis para mais de 230 vagas tem inscrições prorrogadas

Cargos atendem diferentes níveis de escolaridade e terão salários de até R$ 2,7 mil

Pedro Ribeiro - 03 de fevereiro de 2026

Prefeitura de Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Anápolis decidiu estender o prazo de inscrição do processo seletivo simplificado que oferece 234 vagas temporárias para atuação em diferentes áreas da administração municipal.

As oportunidades são de meio período, com carga horária de 30 horas semanais e salários que podem chegar a R$ 2,7 mil.

As vagas contemplam funções ligadas principalmente aos setores de obras e serviços urbanos, com exigências que variam entre ensino fundamental incompleto e ensino médio completo, ampliando o acesso de diferentes perfis de candidatos ao processo seletivo.

Entre os cargos disponíveis estão motorista de caminhão, motorista de carreta, pedreiro (artífice) e servente.

Os profissionais selecionados atuarão em atividades de manutenção urbana, apoio operacional e execução de serviços essenciais no município.

Também há vagas destinadas a operadores de máquinas pesadas, como trator, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, motoniveladora, rolo compactador e minicarregadeira.

Para essas funções, é exigido ensino médio completo.

A seleção será feita em etapa única, por meio de análise curricular, com caráter classificatório e eliminatório.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de fevereiro, exclusivamente pelo site clicando aqui.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!