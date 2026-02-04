Após investimento de mais R$ 15 milhões, supermercado acaba fechando as portas

Rede apostou em conceito fresh market em Buenos Aires, mas unidade encerrou atividades antes do previsto

Gabriel Yuri Souto - 04 de fevereiro de 2026

(Foto: Freepik)

Depois de realizar um investimento milionário e anunciar planos de expansão, um supermercado acabou fechando as portas antes do esperado em Buenos Aires.

O empreendimento em questão é o Libertad, que chegou à capital argentina em 2023 com a proposta de operar no formato “fresh market”.

Desde o início, a rede prometeu oferecer uma experiência diferenciada ao consumidor. Por isso, apostou em um modelo focado em produtos frescos, saudáveis e preparados artesanalmente.

Fresh market trouxe proposta inovadora à capital

O conceito fresh market se baseia, sobretudo, na oferta de alimentos frescos e prontos para consumo. Dessa forma, a unidade do Libertad disponibilizava sucos naturais, saladas de frutas, pratos caseiros e produtos selecionados.

Além disso, o espaço funcionava como um mercado aberto, sem portas ou barreiras de entrada. A ideia era criar um ambiente mais acessível e integrado à rotina da cidade.

Investimento ultrapassou R$ 15 milhões

Para viabilizar o projeto, o grupo investiu cerca de US$ 3 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 15,7 milhões na cotação atual. O supermercado ocupava uma área de 1.800 metros quadrados.

Na época da inauguração, a empresa incorporou cerca de 70 novos fornecedores. Como resultado, mais de 10 mil itens passaram a compor o mix da loja, com cerca de mil novas referências.

Unidade fechou após dois anos e meio

Apesar da proposta inovadora, o primeiro empreendimento do Libertad em Buenos Aires não apresentou o desempenho esperado. Assim, a unidade encerrou as atividades apenas dois anos e meio após a inauguração.

A loja integrava o plano de expansão do grupo, que tem origem em Córdoba e mirava o mercado mais relevante do país. No entanto, o cenário econômico acabou dificultando a consolidação do projeto.

Crise econômica pesou no encerramento

Segundo especialistas do setor, a queda no consumo teve impacto direto no desempenho da unidade. Além disso, o aumento expressivo dos aluguéis em grandes centros comerciais agravou os custos operacionais.

Ainda assim, a empresa segue ativa em outras regiões da Argentina. Atualmente, o Libertad mantém unidades em cidades como Córdoba, Mendoza e San Juan.

Modelo foi inspirado em experiências do Brasil

O fresh market é uma tendência global. À época, o Grupo Casino, responsável pela rede Libertad, decidiu levar à Argentina experiências já consolidadas na Europa e no Brasil, como o modelo adotado pelo Pão de Açúcar.

Entretanto, em 2024, o Casino optou por deixar o mercado argentino. Por isso, vendeu a marca Libertad ao conglomerado salvadorenho Calleja, que assumiu a operação no país.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!