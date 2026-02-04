Apostas em Goiás e no DF levam prêmio em Mega-Sena avaliada em R$ 103 milhões; veja as cidades

Próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (05), com montante acumulado em R$ 144 milhões

Davi Galvão - 04 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de cartela da Mega-Sena (Foto: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)

Mesmo sem nenhum participante cravando as seis dezenas necessárias para levar o prêmio acumulado de R$ 103 milhões do sorteio de número 2968 da Mega-Sena, 82 sortudos garantiram ao menos uma fatia do montante, acertando cinco das combinações.

Os números, sorteados nesta terça-feira (03), foram 10 – 11 – 22 – 26 – 36 – 46.

Já dos felizardos que garantiram parte do montante, apenas uma aposta goiana figurou na lista, tendo sido feita em Niquelândia, no formato de bolão e dividida em oito cotas, resultando no valor de R$ 52.559,28.

Para além, outras duas apostas, desta vez firmadas em Brasília, ambas no modelo simples, isto é, sem ser bolão, também garantiram o mesmo montante em cada um dos jogos.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2969, será realizado nesta quinta-feira (05), com prêmio estimado em R$ 144 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

