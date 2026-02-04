Goiânia terá linhas de ônibus especiais para o pré-Carnaval; veja trajetos e horários

Veículos farão o trajeto saindo dos terminais Praça da Bíblia e Isidória diretamente para o local dos eventos

Samuel Leão - 04 de fevereiro de 2026

Linhas de ônibus especiais serão disponibilizadas durante pré-Carnaval em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Para atender os foliões que devem lotar as ruas de Goiânia no próximo sábado (07), uma operação especial de transporte coletivo foi montada para o pré-Carnaval.

A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) confirmou que linhas exclusivas estarão à disposição do público para facilitar o deslocamento e tentar reduzir os transtornos no trânsito.

Os veículos farão o trajeto saindo dos terminais Praça da Bíblia e Isidória diretamente para o local do evento. Para garantir que ninguém fique a pé, o funcionamento será prolongado, operando das 13h até à 01h da madrugada.

Ao final das festividades, os ônibus realizarão o caminho de volta para os mesmos terminais, servindo como uma alternativa para quem deseja evitar a busca por estacionamento ou o uso de carros particulares.

Fiscalização

A medida também foca no rigor da Lei Seca, já que a fiscalização será intensificada em pontos estratégicos da capital.

A SET lembra que dirigir sob efeito de álcool é uma infração gravíssima, com multa pesada de R$ 2.934 e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por um ano.

Em caso de reincidência dentro de 12 meses, o valor da penalidade dobra, podendo ultrapassar os R$ 5.800.

Além do reforço no transporte, a orientação é que os foliões saiam de casa com antecedência, já que o fluxo de veículos e pedestres deve ser muito acima do normal.

A recomendação é respeitar rigorosamente a sinalização e evitar estacionar em locais proibidos, o que pode travar a fluidez das vias e resultar em guinchamentos.

A atenção deve ser redobrada principalmente nas áreas de grande concentração, onde o risco de atropelamentos aumenta significativamente.

Durante todo o período de festa, agentes de trânsito realizarão ações educativas e blitzes para coibir irregularidades.

