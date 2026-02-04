Idoso morre durante aula de hidroginástica em clube de Goiânia

Professor retirou a vítima da piscina e realizou os primeiros socorros, mas sem êxito

Natália Sezil - 04 de fevereiro de 2026

Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência. (Foto: Reprodução)

O que deveria ser apenas uma aula de hidroginástica terminou de forma trágica após um dos alunos, de 68 anos, falecer em um clube de Goiânia.

A situação aconteceu na tarde desta quarta-feira (04) no Jardim Planalto, região Sudoeste da capital. A aula acontecia normalmente quando a vítima começou a passar mal dentro da piscina.

Ao notarem isso, os colegas e o professor retiraram o idoso da água, dando início aos primeiros socorros até que chegasse o Corpo de Bombeiros.

No local, os militares tentaram reanimar a vítima, mas sem êxito. O óbito foi atestado ainda no clube, registrado como parada cardiorrespiratória.

A Polícia Militar (PM), a Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) e a Polícia Científica também estiveram na ocorrência para auxiliar na remoção do corpo.

