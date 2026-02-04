Idoso morre durante aula de hidroginástica em clube de Goiânia

Professor retirou a vítima da piscina e realizou os primeiros socorros, mas sem êxito

Natália Sezil Natália Sezil -
Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência. idoso
Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência. (Foto: Reprodução)

O que deveria ser apenas uma aula de hidroginástica terminou de forma trágica após um dos alunos, de 68 anos, falecer em um clube de Goiânia.

A situação aconteceu na tarde desta quarta-feira (04) no Jardim Planalto, região Sudoeste da capital. A aula acontecia normalmente quando a vítima começou a passar mal dentro da piscina.

Ao notarem isso, os colegas e o professor retiraram o idoso da água, dando início aos primeiros socorros até que chegasse o Corpo de Bombeiros.

Leia também

No local, os militares tentaram reanimar a vítima, mas sem êxito. O óbito foi atestado ainda no clube, registrado como parada cardiorrespiratória.

A Polícia Militar (PM), a Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) e a Polícia Científica também estiveram na ocorrência para auxiliar na remoção do corpo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.