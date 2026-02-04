Médico anestesista morre por possível overdose de cocaína em condomínio de Anápolis

Socorro foi acionado por colega de Lucas Valverde. Profissionais do GIH e Polícia Científica estiveram no local e iniciaram investigação

Danilo Boaventura - 04 de fevereiro de 2026

Portaria do Residencial Roses Garden, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

O anestesista Lucas Valverde, de 36 anos, faleceu na noite desta terça-feira (03) dentro de um imóvel no Residencial Roses Garden, condomínio de luxo localizado na região Leste de Anápolis.

A coluna Rápidas do Portal 6 apurou que o profissional, que trabalhava no Hospital Vila da Serra, em Minas Gerais, apresentou parada cardíaca após aparente uso de cocaína.

Uma colega de Lucas acionou o socorro ao constatar o quadro crítico do especialista, que chegou a vomitar plásticos com aparência de resquícios de cocaína durante a tentativa de reanimação.

Profissionais do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil e da Polícia Científica foram acionados no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após a constatação do óbito por overdose.

