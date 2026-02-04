PRF faz maior apreensão de contrabando do Brasil em 2026 e causa prejuízo de R$ 25,5 milhões em Jataí

Motorista vinha do Amazonas e ainda teria tentando subornar os agentes com R$ 150 mil

Samuel Leão - 04 de fevereiro de 2026

Apreensão foi realizada por equipes da PRF e do COD. (Foto: Divulgação)

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás (PMGO) resultou, nesta terça-feira (03), na maior apreensão de contrabando e descaminho registrada no Brasil em 2026.

O flagrante ocorreu no município de Jataí, no Sudoeste goiano, e desarticulou um esquema milionário de transporte de mercadorias ilícitas.

Durante a abordagem de rotina a uma carreta baú, as equipes policiais localizaram milhares de produtos ocultos sob uma carga que, a princípio, parecia estar regularizada.

Segundo as informações preliminares, a mercadoria teve origem no estado do Amazonas e cruzaria o país com destino aos grandes centros comerciais de São Paulo.

Entre os itens apreendidos, destacam-se perfumes importados de alto valor agregado e medicamentos de origem francesa, além de diversos produtos com comercialização restrita ou totalmente proibida em território nacional.

As autoridades acreditam que os materiais ingressaram no Brasil por rotas clandestinas nas fronteiras com a Venezuela, Colômbia e Guiana.

No momento em que ocorria a fiscalização, o responsável pela carga ainda tentou “um jeitinho” para evitar o prejuízo.

O homem ofereceu a quantia de R$ 150 mil em espécie aos policiais para que o veículo e os produtos fossem liberados de imediato.

A tentativa de suborno foi prontamente recusada, e o indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante. Ele agora responderá pelos crimes de corrupção ativa, contrabando e descaminho.

O prejuízo estimado causado ao crime organizado com esta apreensão chega à marca de R$ 25,5 milhões.

A Receita Federal foi acionada para assumir os procedimentos administrativos e fiscais, ficando responsável pela guarda do veículo e de todo o material apreendido.

