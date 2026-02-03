Gusttavo Lima é flagrado em bar de Goiânia e chama atenção por simplicidade: “é gente igual nós”

Nas redes sociais, os fãs destacam a simplicidade de Gusttavo. "Errado ele não tá, só não estou lá também porque não posso", brincou uma seguidora

Ícaro Gonçalves - 03 de fevereiro de 2026

Gusttavo Lima reaparecem em bar de Goiânia (Imagens: Reprodução/Redes sociais)

Quem disse que os bares de Goiânia são parados nas segundas-feiras se engana, e quem prova isso é o embaixador Gusttavo Lima. O cantor foi visto, novamente, dando as caras em um bar da capital na noite desta segunda (02).

As imagens captadas mostram o sertanejo tranquilo, comendo e bebendo em um estabelecimento do setor Alto da Glória, região Sul da cidade.

As cenas também mostram o bar lotado, com dezenas de clientes, sem nenhum tipo de alvoroço por conta da presença do famoso. Afinal, ver o ídolo aparecendo de surpresa no locais já tem sido recorrente.

Nas redes sociais, os fãs destacam o carisma e a simplicidade do cantor. “Gusttavo Lima é humildade pura. Ele é gente igual nós e tem que ter esses momentos sem assédio”, disse um seguir nos comentários.

“Errado ele não tá, só não estou também no bar porque não posso”, brincou outra. Já outra seguidora disparou: “O dia que me convidam para o bar e eu não vou… Olha quem aparece lá, O EMBAIXADOR”, disse em tom de humor.

Não é a primeira vez

Como os goianienses já sabem, a presença de Gusttavo em botecos da capital já quase não é surpresa. Em agosto passado, ele surgiu no Bar do MacGyver, na Vila Redenção, onde aproveitou para jogar sinuca com amigos e fãs presente no local. O momento, é claro, viralizou nas redes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!