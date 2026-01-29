Senar Goiás abre processo seletivo para ensino médio com salário de R$ 3.276,33

Inscrições seguem abertas até fevereiro para diferentes municípios goianos

Pedro Ribeiro - 29 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/Senar)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar Goiás) está com processo seletivo aberto para o cargo de Assistente II.

A seleção contempla candidatos com ensino médio completo e oferece remuneração de R$ 3.276,33 para uma jornada de 40 horas semanais.

As vagas estão distribuídas entre os municípios de Itaberaí, Rio Verde e Santa Helena de Goiás, ampliando as oportunidades para quem busca inserção profissional no interior do estado.

Para participar, é necessário possuir diploma de conclusão do ensino médio reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

O Senar Goiás é uma das principais instituições ligadas à capacitação e ao desenvolvimento do setor agropecuário no estado.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, o IBGP Concursos, entre os dias 28 de janeiro e 9 de fevereiro.

As demais etapas do processo seletivo, bem como os critérios de avaliação, estão detalhadas no edital, que pode ser acessado clicando aqui.

