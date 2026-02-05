Justiça afasta conselheiros do maior hotel de Caldas Novas após polêmica com aluguéis irregulares

Gestão oficial vem travando há dois anos entraves judiciais com proprietários que apartamentos que desejam alugar imóveis por conta própria

Davi Galvão - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação)

O Condomínio Riviera Park, em Caldas Novas, conseguiu uma decisão favorável no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que determinou o afastamento imediato dos integrantes do Conselho Fiscal e Consultivo do empreendimento. A decisão é mais um capítulo da intensa polêmica marcada por batalhas judiciais envolvendo o “pool paralelo”.

A medida foi tomada após a Justiça identificar indícios considerados consistentes de irregularidades na gestão, incluindo leniência com os aluguéis “não oficiais”, além de possível conflito de interesses e falhas no dever de fiscalização.

Para não comprometer o funcionamento do condomínio, o Judiciário autorizou que a administradora hoteleira e condominial assuma, de forma temporária, as atribuições de fiscalização.

Essa atuação interina valerá até a realização da próxima assembleia, quando a situação deverá ser reavaliada, com o objetivo de garantir transparência, continuidade dos serviços e apuração adequada dos fatos.

Em tempo

A situação no Riviera Park Hotel já dura quase dois anos e tem como cerne o chamado “pool paralelo”, que ocorre quando proprietários alugam seus apartamentos por fora da administração oficial do hotel, muitas vezes utilizando plataformas como Airbnb ou administradoras independentes.

Essas locações “não oficiais” costumam oferecer gestão de limpeza e check-in por um custo menor que a administradora oficial.

A administração oficial começou a alegar que a prática sobrecarregava a infraestrutura, como piscinas e elevadores, sem contribuir proporcionalmente para a manutenção e para o fundo de reserva do hotel, gerando um desequilíbrio financeiro.

