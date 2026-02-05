Luz branca no semáforo: entenda para que serve e por que é usada

Proposta prevê quarta luz nos semáforos para organizar o trânsito com carros autônomos e reduzir congestionamentos no futuro

Gustavo de Souza - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Vermelho, amarelo e verde sempre deram conta do recado no trânsito. Mas pesquisadores defendem que uma quarta luz — branca — pode ser essencial para a mobilidade do futuro.

A proposta surge com a expansão dos carros autônomos e promete mais fluidez e segurança nas vias.

Por que criar uma quarta luz no semáforo

A ideia da luz branca foi apresentada por engenheiros de transporte da North Carolina State University, nos Estados Unidos. O objetivo é adaptar os semáforos a um cenário em que veículos autônomos sejam maioria nas ruas.

Hoje, os semáforos já são controlados por sistemas computacionais. A adição da luz branca ampliaria essa lógica, permitindo uma comunicação direta com carros que dirigem sozinhos.

Segundo o estudo, o novo sinal ajudaria a coordenar melhor o fluxo em cruzamentos, reduzindo engarrafamentos e o tempo de espera nos sinais.

Como funciona a luz branca na prática

A luz branca não substitui as cores tradicionais. Vermelho, amarelo e verde continuam com as mesmas regras conhecidas pelos motoristas.

Ela entra em ação quando há um número significativo de veículos autônomos no cruzamento. Sensores identificam essa presença e ativam o novo sinal.

Para carros comuns, a orientação é simples: seguir o fluxo indicado pelos veículos à frente. Já os autônomos recebem instruções diretas do sistema, otimizando a travessia.

Testes, vantagens e limites da novidade

Simulações mostraram aumento da eficiência e da segurança viária quando a luz branca é usada. Menos paradas desnecessárias e melhor sincronização entre veículos são alguns ganhos apontados.

Um dos primeiros testes reais ocorreu em Madrid, na Espanha. Os resultados ainda estão sendo avaliados para medir riscos e benefícios em ambientes urbanos complexos.

Por enquanto, a aplicação prática é limitada. Como os carros autônomos ainda são minoria, a luz branca teria pouco impacto imediato, mas prepara as cidades para o futuro.

