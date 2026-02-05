Vídeo mostra homem destruindo carro de idosa após confusão em garagem de Anápolis

Situação ficou ainda mais tensa quando o suposto autor dos danos saiu do imóvel e passou xingá-la

Samuel Leão - 05 de fevereiro de 2026

Vídeo registrou o carro da idosa sendo quebrado. (Foto: Reprodução)

Uma idosa, de 72 anos, foi surpreendida após o estacionar o carro na porta de uma garagem e depois encontrar ele quebrado e coberto em sujeira, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (04).

O veículo se tratava de um Hyundai Creta de cor prata, e teve os faróis, para-brisas e para-choque quebrados por um homem, que ainda arrancou algumas partes e foi filmado durante a ação.

A situação ficou ainda mais tensa quando o suposto autor dos danos saiu do imóvel. Ele teria passado a proferir palavras de baixo calão e ameaças diretas contra a idosa no momento em que ela verificava os estragos.

Assustada com a postura agressiva do morador e temendo pela própria integridade física, a idosa retirou o veículo do local imediatamente.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no endereço indicado para tentar ouvir o suspeito, mas, apesar das tentativas de contato na residência, ninguém atendeu aos policiais.

O caso foi registrado em uma delegacia do município, para que as autoridades competentes possam cumprir as devidas medidas legais.

PERDEU A RAZÃO ‼️ Vídeo mostra homem destruindo carro de idosa após confusão em garagem de Anápolis Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/Q7j8RK9GSm — Portal 6 (@portal6noticias) February 5, 2026

