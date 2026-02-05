Vídeo mostra homem destruindo carro de idosa após confusão em garagem de Anápolis

Situação ficou ainda mais tensa quando o suposto autor dos danos saiu do imóvel e passou xingá-la

Samuel Leão Samuel Leão -
Vídeo registrou o carro da idosa sendo quebrado. (Foto: Reprodução)
Vídeo registrou o carro da idosa sendo quebrado. (Foto: Reprodução)

Uma idosa, de 72 anos, foi surpreendida após o estacionar o carro na porta de uma garagem e depois encontrar ele quebrado e coberto em sujeira, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (04).

O veículo se tratava de um Hyundai Creta de cor prata, e teve os faróis, para-brisas e para-choque quebrados por um homem, que ainda arrancou algumas partes e foi filmado durante a ação.

Carro danificado pelo suposto dono da garagem. (Foto: Reprodução) idosa

Carro danificado pelo suposto dono da garagem. (Foto: Reprodução)

A situação ficou ainda mais tensa quando o suposto autor dos danos saiu do imóvel. Ele teria passado a proferir palavras de baixo calão e ameaças diretas contra a idosa no momento em que ela verificava os estragos.

Leia também

Assustada com a postura agressiva do morador e temendo pela própria integridade física, a idosa retirou o veículo do local imediatamente.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no endereço indicado para tentar ouvir o suspeito, mas, apesar das tentativas de contato na residência, ninguém atendeu aos policiais.

Partes do carro foram arrancadas. (Foto: Reprodução)

Partes do carro foram arrancadas. (Foto: Reprodução)

O caso foi registrado em uma delegacia do município, para que as autoridades competentes possam cumprir as devidas medidas legais.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.