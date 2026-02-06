A justificativa da defesa para Amanda Partata ter ficado em silêncio

Procedimento ocorreu na última quinta-feira (05), e ouviu duas testemunhas de acusação

Ícaro Gonçalves - 06 de fevereiro de 2026

Procedimento ocorreu na última quinta-feira (05), e ouviu duas testemunhas de acusação. Amanda não foi ouvida (Foto: Reprodução/ Polícia Civil)

Amanda Partata, advogada goiana acusada de envenenar e matar o pai e a avó do ex-namorado, passou por nova audiência de instrução na última quinta-feira (05), em Goiânia. Na ocasião, Amanda permaneceu em silêncio.

O procedimento fez parte do processo no qual a advogada responde pelos crimes de perseguição, ameaça, extorsão e falsidade ideológica, que corre separado das acusações de homicídio.

A audiência foi presidida pelo juiz Luciano Borges da Silva, e ouviu duas testemunhas testemunhas de acusação.

Ao G1, o advogado de defesa Rodrigo Faucz disse que Amanda não foi ouvida no procedimento “por não ter condições psicológicas”.

Ainda segundo a defesa, a acusada enfrenta “problemas de saúde mental e precisa receber o tratamento médico adequado”.

Finalizada a audiência, o juiz abriu um prazo de cinco dias para que a defesa e o Ministério Público de Goiás (MP-GO) apresentem as alegações finais. Após esse prazo, o magistrado deve decidir se irá condenar ou absolver a advogada.

Mortes ocorreram em dezembro de 2023

Conforme já noticiado pelo Portal 6, o crime aconteceu na manhã do dia 17 de dezembro de 2023 quando Amanda Partata foi até a residência da família do ex-namorado, levando sucos, pão de queijo, biscoitos e bolos de pote envenenados.

Os bolos foram consumidos por Leonardo Pereira Alves, de 56 anos, e pela mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 82 anos. Ambos não resistiram e vieram a óbito.

De acordo com as investigações, Amanda fingia estar grávida do filho de Leonardo para ser bem aceita na família.

A motivação para o crime teria sido a não aceitação do término do relacionamento com o ex-namorado, Leonardo Filho.

