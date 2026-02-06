Luciano Hang anuncia recompensa para brasileiros que denunciarem pichadores

Iniciativa anunciada pela Havan busca envolver a população no combate à pichação e reforçar a preservação de áreas públicas e privadas

Gabriel Yuri Souto - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Instagram/@lucianohangbr)

O empresário Luciano Hang anuncia recompensa para brasileiros que denunciarem pichadores como parte de uma nova estratégia para combater o vandalismo urbano em Balneário Camboriú, um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina.

A iniciativa parte da Havan, rede varejista comandada por Hang, e tem como foco estimular a participação direta da comunidade.

A proposta surge em meio ao aumento de registros de pichação na cidade. Além de causar prejuízos financeiros, esse tipo de vandalismo compromete a estética urbana e afeta a sensação de segurança de moradores e visitantes.

Recompensa busca engajar moradores no combate ao vandalismo

De acordo com a Havan, a recompensa será destinada a pessoas que fornecerem informações que levem à identificação dos responsáveis pelas pichações.

Dessa forma, a empresa pretende incentivar denúncias e, ao mesmo tempo, ampliar a colaboração entre população e autoridades locais.

Além disso, a iniciativa reforça a ideia de que o combate à pichação não depende apenas do poder público. Pelo contrário, a participação ativa dos cidadãos pode acelerar a identificação dos infratores e reduzir a reincidência desses atos.

Impacto da pichação vai além do prejuízo visual

A presença constante de pichações afeta mais do que a aparência dos espaços. Muitas vezes, ela contribui para a percepção de abandono e insegurança, o que impacta diretamente a qualidade de vida e o turismo local.

Por isso, a ação anunciada por Luciano Hang também busca promover conscientização. Ao oferecer uma recompensa, a Havan chama atenção para a importância de preservar o patrimônio urbano e cuidar coletivamente da cidade.

Parceria informal com autoridades locais

Embora não substitua a atuação do poder público, a iniciativa pretende atuar como um apoio às forças de segurança e aos órgãos municipais.

Segundo a empresa, a colaboração entre iniciativa privada, autoridades e moradores é essencial para manter a ordem e o bem-estar urbano.

Assim, a recompensa funciona como um estímulo adicional para que a população denuncie práticas ilegais que, muitas vezes, passam sem identificação dos responsáveis.

Preservação como estratégia para qualidade de vida

No fim das contas, a ação da Havan reforça um discurso já defendido por Luciano Hang: o de que cidades limpas, organizadas e seguras beneficiam toda a sociedade.

Ao reduzir a pichação, a expectativa é criar um ambiente mais agradável tanto para quem mora quanto para quem visita Balneário Camboriú.

Com isso, a empresa espera diminuir a ocorrência de novos atos de vandalismo e fortalecer o senso de responsabilidade coletiva na preservação dos espaços urbanos.

