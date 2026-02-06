Maquininha de cartão: Justiça determina prisão e multa para quem passar o próprio cartão para sacar o dinheiro

Decisão judicial e entendimento jurídico apontam que a prática configura crime e pode resultar em prisão e multa

Justiça alerta que passar o próprio cartão na maquininha para sacar dinheiro é crime. Prática pode resultar em prisão, multa e cancelamento do contrato.
Uma prática comum entre pequenos comerciantes e autônomos tem despertado alerta da Justiça. Passar o próprio cartão na própria maquininha para sacar dinheiro é ilegal e pode gerar consequências graves.

A conduta já motivou decisões judiciais que preveem prisão, multa e sanções financeiras.

Esse tipo de operação recebe o nome de autofinanciamento. Na prática, a pessoa simula uma venda inexistente apenas para transformar o limite do cartão em dinheiro.

Por isso, autoridades tratam o ato como fraude contra o sistema financeiro.

Por que a Justiça considera a prática ilegal

Quando alguém usa a própria maquininha para passar o próprio cartão, não ocorre uma compra real. Dessa forma, a operação cria uma venda fictícia, o que viola regras contratuais das operadoras e a legislação brasileira.

Além disso, o uso do cartão passa a funcionar como um empréstimo informal, sem autorização legal. Por esse motivo, a Justiça entende que o ato compromete a segurança do sistema financeiro.

O que diz a lei sobre passar o próprio cartão

A legislação brasileira enquadra essa conduta como crime contra o sistema financeiro nacional. A Lei nº 7.492/86 prevê pena de reclusão de dois a seis anos, além de multa, quando alguém obtém crédito por meio de fraude.

Em algumas situações, a Justiça também classifica o ato como estelionato, já que o autor tenta obter vantagem financeira por meio de uma transação falsa.

Assim, decisões recentes reforçam que a prática não encontra respaldo legal.

Consequências além da esfera criminal

Quem adota esse tipo de operação também enfrenta punições administrativas. Entre as principais consequências estão:

  • Bloqueio imediato da maquininha de cartão

  • Cancelamento do contrato com a operadora

  • Estorno das transações irregulares

  • Restrição de crédito em bancos e financeiras

  • Multas contratuais e impedimento de novos cadastros

Ou seja, o prejuízo pode ultrapassar o valor sacado.

Alternativas legais para obter dinheiro

Especialistas recomendam buscar linhas de crédito regulares, como empréstimos para MEI, capital de giro ou financiamentos bancários. Essas opções seguem regras claras e oferecem segurança jurídica.

Mesmo em situações de aperto financeiro, o caminho legal evita problemas com a Justiça e protege o nome do consumidor no mercado.

