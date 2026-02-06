Planta da fortuna: conheça os benefícios de ter a zamioculca em casa

Fácil de cuidar e cheia de simbolismo, a zamioculca virou uma das plantas mais populares para atrair prosperidade e melhorar a energia dos ambientes

Layne Brito - 06 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

A zamioculca, conhecida popularmente como planta da fortuna, conquistou espaço em casas e escritórios não apenas pela beleza discreta, mas também pelos significados e benefícios associados a ela.

Com folhas verdes, brilhantes e estrutura resistente, a planta é considerada símbolo de prosperidade, equilíbrio e crescimento, sendo frequentemente indicada para quem deseja renovar o ambiente e atrair boas energias.

Um dos principais atrativos da zamioculca é a facilidade de cultivo. A planta se adapta bem a ambientes internos, tolera pouca luz e exige regas espaçadas, o que a torna ideal para quem não tem muito tempo ou experiência com jardinagem.

Essa resistência faz com que ela seja vista como uma planta “segura”, que se mantém bonita mesmo com cuidados básicos.

Além da praticidade, a zamioculca é associada ao bem-estar emocional.

Ambientes com plantas tendem a transmitir sensação de calma e organização, e a presença da zamioculca ajuda a criar espaços mais agradáveis e acolhedores.

Suas folhas firmes e eretas também são relacionadas, no simbolismo popular, à estabilidade e à força, características ligadas à prosperidade financeira e pessoal.

No Feng Shui, a zamioculca é considerada uma planta capaz de atrair abundância e proteger o ambiente contra energias negativas.

Por isso, é comum vê-la posicionada em salas, entradas e até locais de trabalho, como forma de estimular crescimento profissional e equilíbrio nas relações.

Outro benefício apontado é a melhora da qualidade do ambiente.

Como outras plantas ornamentais, a zamioculca contribui para um clima mais agradável dentro de casa, ajudando a reduzir a sensação de espaço “frio” ou impessoal.

Em escritórios, ela é frequentemente usada para trazer um toque de vida sem exigir manutenção constante.

Com visual elegante, fácil manutenção e forte simbolismo, a zamioculca se firmou como uma das plantas mais desejadas do momento.

Para muitos, ela vai além da decoração e se transforma em um elemento que une estética, praticidade e a expectativa de dias mais prósperos.

