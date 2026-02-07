Adolescente de Goiânia agredido pelo ex-piloto Pedro Turra morre após 16 dias na UTI

Mesmo desacordado, o adolescente continuou a ser espancado em meio a discussão banal em saída de festa

Ícaro Gonçalves - 07 de fevereiro de 2026

Mesmo desacordado, Rodrigo Castanheira continuou a ser agredido pelo ex-piloto (Foto: Reprodução)

Rodrigo Castanheira, adolescente de 16 anos que foi agredido durante briga com o ex-piloto Pedro Turra, não resistiu às complicações de um traumatismo craniano e faleceu na manhã deste sábado (07).

O menor de idade, que era natural de Goiânia, estava há 16 dias internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, em Águas Claras. O falecimento foi confirmado pelo advogado da família, Albert Halex.

O caso de violência ocorreu na madrugada do dia 23 de janeiro, na saída de uma festa em Vicente Pires, no Distrito Federal.

Segundo as investigações, Pedro Turra, de 19 anos, teria se irritado com um comentário banal feito por Rodrigo sobre um chiclete que o ex-piloto havia jogado em um colega do adolescente. Com o desentendimento, as agressões tiveram início.

Em meio à confusão, Rodrigo teria batido a cabeça na porta de um carro, o que lhe causou um traumatismo craniano. Ele chegou a ter uma parada cardiorrespiratória de cerca de 12 minutos.

Mesmo desacordado, as agressões continuaram, o que agravou ainda mais o estado de saúde. Ele foi socorrido e desde então permanecia em coma induzido.

Ainda não há informações sobre os locais de velório e sepultamento.

Prisões e investigação

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Pedro Turra foi preso um dia após as agressões, mas pagou fiança de R$ 24,3 mil e foi liberado.

Porém, a suspeita de que ele estaria interferindo nas investigações fez a PCDF prendê-lo novamente, e levá-lo para o Complexo da Papuda.

Com a morte de Rodrigo Castanheira, o Ministério Público do Distrito Federal deve reanalisar o caso e converter a acusação de lesão corporal gravíssima para homicídio.

