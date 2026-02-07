Homem descobre crime brutal após colega aparecer na casa dele com filha de 1 ano na madrugada, em Aparecida de Goiânia
Suspeito ainda tentou negar o delito e fornecer um endereço errado aos policiais, dificultando a investigação
Um homem, de 42 anos, foi o responsável por descobrir um crime brutal depois que o colega de trabalho apareceu na casa dele durante a madrugada deste sábado (07) em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da capital.
O jovem, de 28 anos, teria chegado com a filha, de apenas um ano, pedindo para pernoitar com a criança. A suspeita começou quando o homem notou que ambos estavam com manchas vermelhas pelo corpo.
Os dois visitantes tomaram banho para limpar as marcas. Depois, o suspeito acabou confessando o crime: havia matado a esposa, de 27 anos, dentro de casa.
Diante disso, o colega acionou a Polícia Militar (PM). No local, as autoridades questionaram o suspeito, que não só teria negado o feminicídio, como também teria fornecido o próprio endereço errado.
Foi preciso falar com outro conhecido para que a casa correta fosse indicada aos policiais. Chegando à residência, eles constataram o crime: encontraram a vítima caída ao chão, ao lado de uma poça de sangue.
Segundo a perícia, a jovem teria recebido cerca de 10 golpes de faca. O suspeito, então, foi preso em flagrante e levado algemado até a delegacia.
O Conselho Tutelar foi acionado para cuidar da criança, que ficou sob guarda provisória da irmã da vítima. Já a jovem teve o corpo recolhido ao Instituto Médico Legal (IML), que deve aprofundar a apuração sobre o que aconteceu.
