Pastelzinho de carne delicioso: receita fácil e prática para fazer na air fryer

Aprenda a preparar pastelzinho de carne na air fryer com recheio suculento, massa leve e preparo simples para o lanche ou refeição rápida

Isabella Victória - 07 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de pasteis (Foto: Reprodução)

O pastel de carne é um daqueles sabores que atravessam gerações. Presente em feiras, lanchonetes e encontros informais, ele conquista pela simplicidade e pelo recheio bem temperado.

Agora, esse clássico ganha uma releitura prática, feita na air fryer, ideal para quem busca crocância sem abrir mão de uma opção mais leve.

É a escolha certa para um lanche rápido, uma refeição descomplicada ou até para surpreender visitas de última hora.

Além da praticidade, a receita permite adaptações conforme o gosto pessoal. Dá para ajustar os temperos, variar o recheio ou até preparar em tamanhos menores para servir como petisco.

Ingredientes

Para o preparo da massa, é necessário:

500 g de farinha de trigo

1 ovo

50 ml de cachaça

150 ml de água

1 e 1/2 colher (sopa) de óleo

Sal a gosto

Para o preparo do recheio, é necessário:

200 g de carne moída

1 tomate picado

1/2 cebola picada

2 ovos cozidos e picados

Cheiro-verde a gosto

Azeite a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Comece pela massa. Em uma tigela, coloque a farinha de trigo e uma pitada de sal. Bata o ovo separadamente e reserve.

Em seguida, faça um espaço no centro da farinha e acrescente o ovo, o óleo e a cachaça. Misture aos poucos e vá adicionando a água até formar uma massa lisa e uniforme.

Depois, sove bem até a massa ficar macia. Divida em duas partes, abra com um rolo sobre uma superfície enfarinhada e deixe bem fina.

Enrole a massa em plástico próprio para alimentos e leve à geladeira por cerca de duas horas para descansar.

Enquanto isso, prepare o recheio. Aqueça um fio de azeite em uma panela e refogue a cebola até ficar transparente.

Acrescente a carne moída e mexa até dourar. Junte o tomate, desligue o fogo e misture os ovos cozidos, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino.

Com a massa pronta, corte no tamanho desejado. Coloque uma porção do recheio, dobre e feche bem as bordas com um garfo. Pincele levemente azeite dos dois lados.

Leve os pastéis à air fryer preaquecida a 180 °C por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo para dourar de maneira uniforme.

Ao final, o pastelzinho de carne sai crocante por fora, macio por dentro e pronto para ser servido ainda quente.

Uma receita simples, rápida e perfeita para matar a vontade de um clássico brasileiro sem complicação.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!