Reta final para inscrições em processo seletivo da Prefeitura de Anápolis com mais de 230 vagas

Para se candidatar, basta enviar documentos solicitados e preencher um formulário

Natália Sezil - 07 de fevereiro de 2026

Prefeitura de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Interessados em se inscrever no processo seletivo promovido pela Prefeitura de Anápolis precisam se apressar: o prazo, que já foi prorrogado, encerra neste domingo (07).

São 234 vagas temporárias, entre imediatas e cadastro de reserva, com salários que podem chegar a R$ 2,7 mil mais auxílio-alimentação. As oportunidades atendem a profissionais que têm desde ensino fundamental incompleto até ensino médio.

A seleção acontece em etapa única, por meio de análise curricular. Os candidatos precisam responder a um formulário online, que pode ser acessado clicando aqui.

É necessário informar dados pessoais, cargo desejado e fornecer os documentos exigidos, tais quais o formulário de inscrição preenchido e assinado, declaração de concordância com o edital e o currículo.

As vagas contemplam funções destinadas à Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, com jornadas de 30h a 40h semanais.

A Prefeitura busca, por exemplo, serventes, pedreiros (artífices), motoristas de caminhão e de carreta/prancha. Além disso, operadores de trator, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, retroescavadeira, motoniveladora e rolo compactador.

Mais detalhes estão disponíveis no Edital nº 001/2026, publicado no site oficial da Prefeitura de Anápolis.

