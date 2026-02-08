Até R$ 1.621: trabalhadores vão receber benefício entre fevereiro e agosto

Abono salarial PIS/Pasep 2026 já pode ser consultado e será pago ao longo do semestre; valor vai de R$ 136 a R$ 1.621

Gustavo de Souza - 08 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Um acréscimo no orçamento costuma ter efeito imediato: contas que saem do sufoco, mercado do mês garantido e até aquela dívida que finalmente diminui. E é exatamente essa sensação que deve chegar para milhões de brasileiros nos próximos meses, com o abono salarial PIS/Pasep 2026.

A consulta foi liberada e provocou uma corrida digital. Só no primeiro dia, a Carteira de Trabalho Digital somou mais de 7,3 milhões de acessos até as 15h, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Para este ciclo, o MTE estima 25,4 milhões de pessoas aptas, com R$ 31,5 bilhões reservados. Os pagamentos começam no primeiro lote em 16 de fevereiro e seguem conforme calendário unificado.

Quanto cai e quem tem direito ao abono em 2026

O valor do abono é proporcional ao tempo de trabalho formal em 2024 (ano-base). Ele varia de R$ 136 a R$ 1.621, sendo que o teto equivale a um salário mínimo e é pago a quem trabalhou os 12 meses de 2024.

Para ter direito, é preciso cumprir requisitos como estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter trabalhado ao menos 30 dias em 2024. Também conta ter tido renda média mensal de até R$ 2.766 e estar com os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial.

Na prática, quem alternou empregos, teve meses sem registro ou ficou pouco tempo com carteira assinada tende a receber um valor menor. Já quem manteve vínculo formal durante todo o ano chega ao valor máximo.

Calendário: veja a data conforme o mês de nascimento

O calendário aprovado pelo Codefat prevê pagamentos a partir do dia 15 em cada etapa, conforme o mês de nascimento. No caso do primeiro grupo, como a data cai em domingo, o crédito do lote inicial começa no primeiro dia útil seguinte, 16 de fevereiro, de acordo com o MTE.

Confira quando cada grupo passa a ter o valor liberado:

Janeiro – a partir de 15/02 (crédito a partir de 16/02)

Fevereiro – 15/03

Março e abril – 15/04

Maio e junho – 15/05

Julho e agosto – 15/06

Setembro e outubro – 15/07

Novembro e dezembro – 15/08

O dinheiro fica disponível por um longo período. Segundo o MTE, o pagamento pode ser realizado até 30 de dezembro de 2026.

Como consultar e sacar (Caixa no PIS e BB no Pasep)

A consulta do direito, do valor e da data pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital, pelo portal gov.br/Emprega Brasil e também pelo telefone 158.

Na Caixa, o PIS é pago preferencialmente por crédito em conta, e também pode cair via CAIXA Tem em poupança social digital aberta automaticamente. Quem não tem conta pode sacar em canais como agências e lotéricas.

No Banco do Brasil, o Pasep é liberado por crédito em conta, ou por transferência via TED ou Pix. Quem não é correntista pode sacar presencialmente.

