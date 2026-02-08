Limpeza de reservatório pode deixar bairros sem água na próxima terça-feira (10) em Rio Verde; veja quais

Trabalho de manutenção e desinfecção terá início logo nas primeiras horas da manhã

Samuel Leão - 08 de fevereiro de 2026

Vista aérea de Rio Verde. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rio Verde)

Moradores de diversos setores de Rio Verde devem ficar atentos ao cronograma de manutenção do sistema de abastecimento nesta semana. Equipes técnicas realizarão, na próxima terça-feira (10), um serviço de limpeza periódica e desinfecção em um reservatório apoiado da cidade.

A intervenção é necessária para assegurar a manutenção da qualidade da água tratada que é distribuída para a população local. O trabalho está programado para começar às 07h30, com previsão de término por volta das 11h30 do mesmo dia.

Durante a execução da limpeza, os registros serão fechados, o que poderá afetar o fornecimento nos imóveis que não possuem caixas d’água com dimensões adequadas para o consumo no período.

Por conta disso, a recomendação é que os moradores façam o uso consciente das reservas domiciliares para evitar o desabastecimento completo durante o horário da manutenção.

A normalização do sistema não será imediata, ocorrendo de maneira gradual assim que os técnicos finalizarem os procedimentos de desinfecção.

Entre os bairros que podem sentir a queda na pressão ou a falta de água estão o Jardim América, Jardim Cruvinel, Lindolfina, Prolongamento Vila Borges e Santa Bárbara.

Também estão na lista de áreas afetadas as vilas André Luiz, Olinda, Rosalina Borges e Santo André.

