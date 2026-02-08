Limpeza de reservatório pode deixar bairros sem água na próxima terça-feira (10) em Rio Verde; veja quais
Trabalho de manutenção e desinfecção terá início logo nas primeiras horas da manhã
Moradores de diversos setores de Rio Verde devem ficar atentos ao cronograma de manutenção do sistema de abastecimento nesta semana. Equipes técnicas realizarão, na próxima terça-feira (10), um serviço de limpeza periódica e desinfecção em um reservatório apoiado da cidade.
A intervenção é necessária para assegurar a manutenção da qualidade da água tratada que é distribuída para a população local. O trabalho está programado para começar às 07h30, com previsão de término por volta das 11h30 do mesmo dia.
Durante a execução da limpeza, os registros serão fechados, o que poderá afetar o fornecimento nos imóveis que não possuem caixas d’água com dimensões adequadas para o consumo no período.
Por conta disso, a recomendação é que os moradores façam o uso consciente das reservas domiciliares para evitar o desabastecimento completo durante o horário da manutenção.
A normalização do sistema não será imediata, ocorrendo de maneira gradual assim que os técnicos finalizarem os procedimentos de desinfecção.
Entre os bairros que podem sentir a queda na pressão ou a falta de água estão o Jardim América, Jardim Cruvinel, Lindolfina, Prolongamento Vila Borges e Santa Bárbara.
Também estão na lista de áreas afetadas as vilas André Luiz, Olinda, Rosalina Borges e Santo André.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!