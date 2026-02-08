Serviço militar obrigatório: brasileiros nascidos em 2008 devem se alistar até 30 de junho

Prazo para alistamento militar 2026 está aberto para nascidos em 2008; quem não cumprir pode enfrentar multas e restrições civis

Gabriel Yuri Souto - 08 de fevereiro de 2026

(Foto: Estado de São Paulo)

Brasileiros do sexo masculino nascidos em 2008 devem realizar o alistamento no serviço militar obrigatório até o dia 30 de junho de 2026. O prazo começou em 1º de janeiro e segue válido em todo o país, conforme determina a legislação federal.

A Constituição estabelece o alistamento como dever legal. Por isso, mesmo quem não pretende seguir carreira militar precisa cumprir a etapa. Além disso, o registro mantém a situação civil regular e evita problemas futuros.

Quem precisa se alistar em 2026

Todos os brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2026 precisam se alistar. A exigência vale para moradores de qualquer cidade e independe da condição social ou econômica.

As mulheres não entram na obrigatoriedade. No entanto, elas podem se inscrever de forma voluntária caso tenham interesse em ingressar nas Forças Armadas.

Como fazer o alistamento militar obrigatório

O jovem pode realizar o alistamento pela internet, de forma rápida. Para isso, basta acessar o site oficial do Exército Brasileiro e entrar com uma conta gov.br.

Quem não possui acesso à internet ou enfrenta dificuldades pode procurar a Junta de Serviço Militar do município. Dessa forma, o cidadão garante o cumprimento da obrigação dentro do prazo legal.

Documentos necessários

Para concluir o alistamento, o jovem deve apresentar alguns documentos básicos, como:

Documento de identidade ou certidão de nascimento

CPF

Comprovante de residência

Após o cadastro, o sistema gera um número de registro. Esse comprovante confirma que o cidadão cumpriu o dever legal.

O que acontece se o jovem não se alistar

Quem perde o prazo do alistamento passa a ter pendências com o serviço militar. Como resultado, o cidadão pode enfrentar sanções administrativas.

Entre as principais consequências estão multa, dificuldade para emitir passaporte, impedimento para assumir cargos públicos e restrições em matrículas acadêmicas. Além disso, concursos públicos e registros profissionais exigem a quitação militar.

Ainda assim, o jovem pode regularizar a situação posteriormente. Nesse caso, ele precisa comparecer à Junta Militar e pagar a multa prevista.

Por que o alistamento é importante

Mesmo sem a incorporação obrigatória de todos os alistados, o alistamento continua essencial. O certificado de quitação militar é exigido em diversas etapas da vida civil.

Portanto, cumprir o prazo evita transtornos e garante o acesso a direitos básicos. Assim, o jovem segue livre para estudar, trabalhar e viajar sem impedimentos legais.

