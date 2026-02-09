Brasileiros que completaram 60 anos ou mais começam a ter esse benefício que garante diversas vantagens

Documento facilita o acesso a direitos e pode reduzir custos em viagens e serviços para quem já passou dos 60

Layne Brito - 09 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração)

Ao completar 60 anos, brasileiros passam a ter acesso a uma série de direitos garantidos por lei, e um dos principais é a Carteira da Pessoa Idosa, um benefício criado para facilitar o acesso a vantagens que ajudam a economizar e simplificam o dia a dia da terceira idade.

Apesar de ser um direito assegurado, muitas pessoas ainda desconhecem como o documento funciona e como pode ser solicitado.

Na prática, a carteira atua como um facilitador para que o idoso consiga comprovar seus direitos com mais rapidez e menos burocracia.

Entre os benefícios mais conhecidos está o acesso facilitado ao transporte interestadual, que permite reduzir gastos com viagens, além da prioridade em atendimentos e do direito a descontos em atividades culturais e de lazer, como eventos e espetáculos.

Para solicitar a Carteira da Pessoa Idosa, o primeiro passo é estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), sistema utilizado para identificar famílias de baixa renda.

Quem ainda não possui cadastro deve procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do município para realizar a inscrição. Já quem está cadastrado precisa apenas confirmar se informações como renda, endereço e composição familiar estão corretas.

Após essa etapa, a carteira pode ser emitida de forma gratuita, tanto pela internet quanto com apoio dos órgãos de assistência social do município. O documento pode ser apresentado de forma digital, pelo celular, ou impresso, sendo válido em todo o território nacional.

É importante destacar que a Carteira da Pessoa Idosa não substitui documentos oficiais, como RG ou CPF. Ela funciona como um documento complementar, criado exclusivamente para comprovar o direito a benefícios específicos da população idosa.

Por isso, o ideal é que o idoso sempre esteja com seus documentos pessoais junto da carteira, evitando transtornos no momento de utilizar as vantagens.

Ao reunir benefícios e facilitar a comprovação de direitos, a Carteira da Pessoa Idosa representa mais autonomia, economia e dignidade para quem chegou aos 60 anos.

